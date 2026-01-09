Nach Horror-Start ins Leben suchen vier süße Spaniel-Welpen ein Zuhause
Frankfurt am Main - Welpen-Alarm im Tierheim Frankfurt am Main: Für die vier noch nicht einmal ein halbes Jahr alten, süßen King Charles Spaniel Chantal, Oliva, Olli und Lars werden die passenden Menschen gesucht.
Die Kleinen hatten leider keinen guten Start ins Leben: Wegen schlechter Haltung und illegaler Zucht wurde das Quartett noch im Babyalter sichergestellt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten.
Dank guter Pflege hätten sich die Vier aber prächtig entwickelt, sodass sie jetzt vermittelt werden können.
Allerdings wird auf der Webseite noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass die Welpen erst einmal alles lernen müssen, was sie für ein erfülltes Hundeleben benötigen - von der Stubenreinheit über die Leinenführigkeit bis zum Grundgehorsam.
Interessenten sollten sich also nicht von der Niedlichkeit blenden lassen, sondern sich bewusst machen, dass so ein junger Hund zunächst einmal viel Zeit und Geduld in Anspruch nehmen wird.
Welpen freuen sich darauf, mit ihren Menschen die Welt zu erkunden
Da ein King Charles Spanien ein sehr freundlicher und menschenbezogener Hund ist, dürfen die Vier auch gerne bei Familien mit Kindern einziehen. Allerdings sollte der Nachwuchs alt genug sein, um zu verstehen, dass eben auch putzige Welpen keine Spielzeuge sind.
Dabei wäre etwas Erfahrung im Umgang mit Hunden - und besonders mit Welpen - durchaus wünschenswert. Aber im Tierheim würde man die Hunde auch an ambitionierte Anfänger abgeben.
Darüber hinaus wolle die "Rasselbande" - wie es auf der Webseite heißt - altersgemäß viel spielen und toben und natürlich auch kuscheln. Sie seien neugierig und freuten sich darauf, mit ihren Menschen die Welt zu erkunden.
Mit ihren Artgenossen im Tierheim verstünden sich die Hunde gut. Ob sie mit einer bereits im Haushalt lebenden Katze klarkommen, könne auf Wunsch im Tierheim getestet werden.
Ihr möchtet eine der überaus putzigen Fellnasen adoptieren? Dann könnt Ihr Euch gerne mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.