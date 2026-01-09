Nach Horror-Start ins Leben suchen vier süße Spaniel-Welpen ein Zuhause

Frankfurt am Main - Welpen-Alarm im Tierheim Frankfurt am Main : Für die vier noch nicht einmal ein halbes Jahr alten, süßen King Charles Spaniel Chantal, Oliva, Olli und Lars werden die passenden Menschen gesucht.

Die Welpen kamen aufgrund einer Sicherstellung ins Frankfurter Tierheim. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e.V.

Die Kleinen hatten leider keinen guten Start ins Leben: Wegen schlechter Haltung und illegaler Zucht wurde das Quartett noch im Babyalter sichergestellt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten.

Dank guter Pflege hätten sich die Vier aber prächtig entwickelt, sodass sie jetzt vermittelt werden können.

Allerdings wird auf der Webseite noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass die Welpen erst einmal alles lernen müssen, was sie für ein erfülltes Hundeleben benötigen - von der Stubenreinheit über die Leinenführigkeit bis zum Grundgehorsam.

Interessenten sollten sich also nicht von der Niedlichkeit blenden lassen, sondern sich bewusst machen, dass so ein junger Hund zunächst einmal viel Zeit und Geduld in Anspruch nehmen wird.