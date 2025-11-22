 1.256

Nachbar beschwert sich über lauten Dackel: Als Besitzerin auf Kamera blickt, wird ihr alles klar

Eine Frau aus den USA erzählt auf TikTok, dass ihr Dackel für Unmut in der Nachbarschaft sorgte.

Von Anne-Sophie Mielke

Manhattan (USA) - Als Dackelwelpe "Martini" bei einer Frau in den USA einzog, war die Freude im Haus nicht überall groß, denn der Vierbeiner sorgte bei einem Nachbarn für mächtig Unmut. Als die Hundehalterin den Ärger aufklären wollte, staunte sie nicht schlecht ...

Ein Nachbar hatte sich bei einer Hundebesitzerin darüber beschwert, dass ihr Dackel oft bellen würde.

Es war ein unangenehmer Moment, als Bianca Lopez aus Manhattan an jenem Tage nach Hause kam und einen pinken Zettel an ihrer Haustür fand.

Darauf hatte ihr Nachbar eine Nachricht an sie verfasst, die wohl jeden Hundebesitzer im Erdboden versinken lassen würde.

Der Anwohner ließ laut einem TikTok-Beitrag Bianca wissen, dass ihr Vierbeiner "ziemlich konstant" bellen würde, wenn sie die Wohnung verließ. Zudem forderte sie die Hundehalterin auf, mit Martini eine Hundeschule aufzusuchen oder eben auf anderem Wege "eine Lösung" zu finden.

Als die US-Amerikanerin daraufhin die Überwachungskamera in ihrer Wohnung überprüfte, die sie zuvor für ihren Welpen installiert hatte, wurde ihr schnell klar, dass ihr Nachbar keine leeren Anschuldigungen an sie gerichtet hatte.

Auf den Aufnahmen sieht man deutlich, wie Martini in ihrer Abwesenheit mit nach oben gestrecktem Kopf heult.

Nachbar beschwert sich per Zettel über bellenden Dackel

Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sah man schnell: Der Anwohner hatte leider recht!
Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sah man schnell: Der Anwohner hatte leider recht!

Auf TikTok, wo Bianca den Vorfall veröffentlichte, scherzt sie ironisch, dass "nichts davon stimmt" und die anderen Anwohner nur Gerüchte über sie verbreiten würden.

Wie Bianca gegenüber Newsweek erklärt, ist der Zettel bereits einige Monate alt und stammt aus einer Zeit, in der der Dackel noch deutlich jünger war.

"Der Zettel wurde hinterlassen, als sie drei Monate alt war und sich erst einleben musste", so das Frauchen.

Mittlerweile sei die Angelegenheit aber geklärt und die erwachsene Hündin deutlich entspannter, wenn sie mal allein bleiben muss. "Klar, ab und zu bellt sie mal, aber sie ist ein Hund. Meistens ist sie ziemlich ruhig und einfach die Beste."

Ihre Story ging auf TikTok mit mehr als 670.000 Klicks viral.

