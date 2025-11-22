Nachbar beschwert sich über lauten Dackel: Als Besitzerin auf Kamera blickt, wird ihr alles klar

Manhattan (USA) - Als Dackelwelpe "Martini" bei einer Frau in den USA einzog, war die Freude im Haus nicht überall groß, denn der Vierbeiner sorgte bei einem Nachbarn für mächtig Unmut. Als die Hundehalterin den Ärger aufklären wollte, staunte sie nicht schlecht ...

Ein Nachbar hatte sich bei einer Hundebesitzerin darüber beschwert, dass ihr Dackel oft bellen würde. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/martinidaweenie_

Es war ein unangenehmer Moment, als Bianca Lopez aus Manhattan an jenem Tage nach Hause kam und einen pinken Zettel an ihrer Haustür fand.

Darauf hatte ihr Nachbar eine Nachricht an sie verfasst, die wohl jeden Hundebesitzer im Erdboden versinken lassen würde.

Der Anwohner ließ laut einem TikTok-Beitrag Bianca wissen, dass ihr Vierbeiner "ziemlich konstant" bellen würde, wenn sie die Wohnung verließ. Zudem forderte sie die Hundehalterin auf, mit Martini eine Hundeschule aufzusuchen oder eben auf anderem Wege "eine Lösung" zu finden.

Als die US-Amerikanerin daraufhin die Überwachungskamera in ihrer Wohnung überprüfte, die sie zuvor für ihren Welpen installiert hatte, wurde ihr schnell klar, dass ihr Nachbar keine leeren Anschuldigungen an sie gerichtet hatte.

Auf den Aufnahmen sieht man deutlich, wie Martini in ihrer Abwesenheit mit nach oben gestrecktem Kopf heult.