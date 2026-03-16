Neue Besitzer checken nach Hauskauf Überwachungskamera und wissen: Sie sind nicht allein
Kalifornien (USA) - Nach dem Kauf eines renovierungsbedürftigen Hauses informierten die installierten Überwachungskameras die neuen Besitzer immer wieder darüber, dass sich etwas im Gebäude bewegen würde. Die Wahrheit sollte ihr Herz brechen.
Eigentlich sollten die Kameras sicherstellen, dass ein möglicher Einbruch dokumentiert wird, wenn die Familie nicht vor Ort sein kann. Stattdessen nahmen sie jemanden auf, der bereits eingezogen war.
Immer wieder vibrierten die Handys der Familie, auf denen die Apps Bewegungen im leeren Gebäude in Südkalifornien vermeldeten. Doch immer, wenn die Hausbesitzer die Aufnahmen überprüften, konnten sie nichts Ungewöhnliches entdeckten.
Dies sollte sich in einer Nacht ändern: "Eines Morgens gegen 3 Uhr zeigte die Kamera es endlich deutlich", schreibt Suzette Hall, die Gründerin von "Logan's Legacy 29", auf Facebook. "Zwei kleine Hunde."
Die beiden Welpen hatten in dem Haus, was beinahe noch ein Rohbau war, einen sicheren Unterschlupf gefunden. "Sie spielten in der zerbröckelten Wanddämmung, als wäre es der einzige weiche Schlafplatz", so Suzette.
Welpen hausen auf Baustelle
Am nächsten Tag wollte die Familie nach den beiden Vierbeinern sehen und entdeckte sie schlafend auf der Baustelle. "Doch sobald sie Menschen sahen, gerieten sie in Panik. Sie rannten um ihr Leben und verschwanden in den Trümmern."
Weil die Familie nicht wusste, was nun zu tun war, wandten sie sich an Suzettes Organisation, die sofort zu Hilfe eilten.
Was die Tierschützerin vor Ort feststellte, brach ihr Herz: "Wir konnten sehen, dass sie sogar an herumliegenden Kartons geknabbert hatten, wahrscheinlich auf der Suche nach etwas zu fressen."
Für Suzette war es eine große Herausforderung, die völlig verängstigen Hündchen einzufangen. Während eines der Tiere sofort flüchtete und verschwand, konnte Suzette den weißen Hund unter einem Klimagerät wiederfinden. Nachdem sie das schwere Gerät beiseitegezogen hatte, gelang es ihr, dem Welpen eine Leine umzulegen.
Um auch seinen kleinen Freund zu retten, entschloss sie sich, eine Falle mit einem Leckerli aufzustellen und abzuwarten. Glücklicherweise klappte der Plan und die schwarze Fellnase wurde in der darauffolgenden Nacht auf diese Weise eingefangen.
Beide Hunde wurden zu einem Tierarzt gebracht und auf die Namen "Candi" und "Cashew" getauft. "Wir wissen nicht, wie lange sie dort waren. Aber wir wissen: Sie werden nie wieder so leben müssen", freut sich Suzette.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Suzette Hall