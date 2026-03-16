Neue Besitzer checken nach Hauskauf Überwachungskamera und wissen: Sie sind nicht allein

Auf einer Hausbaustelle in den USA haben Überwachungskameras Bewegungen vermeldet. Die Besitzer staunten nicht schlecht, als sie den Grund dafür feststellten.

Von Anne-Sophie Mielke

Kalifornien (USA) - Nach dem Kauf eines renovierungsbedürftigen Hauses informierten die installierten Überwachungskameras die neuen Besitzer immer wieder darüber, dass sich etwas im Gebäude bewegen würde. Die Wahrheit sollte ihr Herz brechen.

Eine Überwachungskamera filmte, wie die beiden Hunde in der kaputten Wanddämmung tobten. © Screenshot/Facebook/Suzette Hall Eigentlich sollten die Kameras sicherstellen, dass ein möglicher Einbruch dokumentiert wird, wenn die Familie nicht vor Ort sein kann. Stattdessen nahmen sie jemanden auf, der bereits eingezogen war. Immer wieder vibrierten die Handys der Familie, auf denen die Apps Bewegungen im leeren Gebäude in Südkalifornien vermeldeten. Doch immer, wenn die Hausbesitzer die Aufnahmen überprüften, konnten sie nichts Ungewöhnliches entdeckten. Dies sollte sich in einer Nacht ändern: "Eines Morgens gegen 3 Uhr zeigte die Kamera es endlich deutlich", schreibt Suzette Hall, die Gründerin von "Logan's Legacy 29", auf Facebook. "Zwei kleine Hunde." Hunde Hund mit drei Beinen trifft auf Katze mit drei Beinen: Kurz darauf schmelzen Herzen Die beiden Welpen hatten in dem Haus, was beinahe noch ein Rohbau war, einen sicheren Unterschlupf gefunden. "Sie spielten in der zerbröckelten Wanddämmung, als wäre es der einzige weiche Schlafplatz", so Suzette.

Welpen hausen auf Baustelle