Niedliche Welpen landen im Tierheim, wer kümmert sich jetzt um Maggie und Pünktchen?

Frankfurt am Main - Die beiden Welpen Maggie und Pünktchen sind noch nicht einmal vier Monate alt und leider schon im Tierheim in Frankfurt gelandet.

Wegen Überforderung ihrer vorherigen Besitzer sind Maggie und Pünktchen im Frankfurter Tierheim gelandet. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Die süßen Schwestern - ein Mix aus Foxterrier und Chihuahua - wurden von ihren vorherigen Haltern wegen Überforderung abgegeben.

In diesem Zusammenhang betonen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger noch einmal auf der Webseite des Tierheims, dass der "Niedlichkeitsfaktor" eben bei weitem nicht alles ist, wenn man sich einen Hund anschaffen möchte.

Auch kleine, junge Hunde beanspruchen jede Menge Zeit, wollen beschäftigt, ausgelastet und erzogen werden.

Das hatte man wohl im vorherigen Zuhause von Maggie und Pünktchen unterschätzt, weshalb die beiden jetzt also wieder auf der Suche nach Menschen sind, die sich den Ansprüchen, die so ein Hundeleben mit sich bringt, gerne stellen möchten.

Auf der Webseite heißt es, dass die beiden "kleinen Energiebündel" gerne zu zweit vermittelt werden würden. Es sei aber auch überhaupt kein Problem, wenn sie einzeln unterkämen.

In ihrem jungen Alter haben Maggie und Pünktchen natürlich noch so gut wie gar nichts gelernt und sind auch nicht stubenrein. An der Leine laufen, Grundkommandos - all das möchten die putzigen Schwestern gerne lernen. Und sie kennen es auch noch nicht, in einem Auto mitzufahren oder die ein oder andere Stunde alleine zu bleiben.