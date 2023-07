Niedlicher Hund landet im Tierheim: Was ihm angetan wurde, macht traurig

Frankfurt am Main - Wie kann man das einem Tier nur antun? Der kleine Theo lebt derzeit im Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 . Zuvor hatte man ihn jedoch herzlos ausgesetzt und nie wieder nach ihm gesucht. Findet der Hunde-Strahlemann jetzt endlich sein dauerhaftes Glück?

Mischling Theo lebt derzeit im Tierschutzverein in Frankfurt-Fechenheim. Er wurde herzlos ausgesetzt. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Es ist bestürzend, wenn man die Umstände bedenkt, unter denen Theo in das Frankfurter Tierasyl kam. Vor Kurzem fand man den Mischlingsrüden allein in der hessischen Mainmetropole herumirrend. Während man seitens der Verantwortlichen zunächst noch hoffte, dass sein Umzug in die Pflegeeinrichtung nur von kurzer Dauer sei, wurden sie leider eines Besseren belehrt.

Denn keiner interessierte sich mehr für den niedlichen Hundemann, weshalb davon ausgegangen werden konnte, dass er herzlos ausgesetzt und sich selbst überlassen wurde. Mittlerweile hat man die Hoffnung auf eine Rückmeldung seines Vorbesitzers aufgegeben, weshalb der schwarze Schönling guten Gewissens zur Adoption freigegeben werden kann.

Auf Interessenten für den rund ein Jahr alten Theo kommen dabei aber jede Menge Arbeit zu. Denn nicht nur, dass man den Mischling einfach aussetzte, darüber hinaus wurde ihm von seinem Vorbesitzer auch nicht wirklich viel beigebracht.

Von Stubenreinheit bis hin zur Leinenführung mangelt es bei Theo an praktisch allem. Auch die Grundkommandos sind für ihn noch absolut fremd.