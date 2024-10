Niedlicher Junghund sucht neues Zuhause, doch bei Lucky gibt es ein kleines Problem

Das Tierheim beschreibt Lucky als einen "Clown fürs Leben", der mit seiner fröhlichen und aktiven Art für jede Menge Spaß sorgen wird - ob in Familien mit oder ohne Kinder. Wer nach einem lebenslustigen Begleiter sucht, der viel Energie besitzt, könnte in Lucky den perfekten neuen Gefährten finden.

Für Lucky stellen sich die Pfleger im Bestfall ein Zuhause vor, in dem er sich viel bewegen und aktiv sein kann. Entsprechend sollte auch seine möglichen neuen Besitzer keine Couch-Potatos sein.

Derzeit muss der im Januar 2022 geborene Lucky blöderweise mit dem Tierasyl in Mainz vorliebnehmen. Eigentlich völlig unverständlich bei solch einem tollen Vierbeiner.

Auch zahlreiche weitere Hunde warten derzeit im Mainzer Tierheim darauf, erfolgreich vermittelt zu werden. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Lucky ist bereits stubenrein und könnte nach einer Eingewöhnungszeit auch stundenweise alleine bleiben.

Sein einziges Problem ist, dass er aktuell noch einiges an Nachholbedarf in Sachen Erziehung hat. Das kleine Hunde-ABC müsste man mit ihm also noch einmal dringend durchgehen.

Aufgrund seines jungen Alters und seiner Lernfähigkeit sollte dies allerdings kein echtes Hindernis darstellen.

Luckys Verträglichkeit mit seinen Artgenossen hängt von der gegenseitigen Sympathie ab, weshalb - gesetzt den Fall eines bereits vorhandenen Ersthundes - im Vorfeld ein Kennenlernen ratsam ist.

Für Haushalte mit Katzen könnte zudem ein Katzentest vor Ort organisiert werden, allerdings nur, wenn die Katzen bereits hundeerfahren sind, da Lucky aufgrund seiner lebhaften Natur für unerfahrene Samtpfoten eine Herausforderung darstellen könnte.