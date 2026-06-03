Paar gibt geretteten Welpen in Tierheim ab: Was elf Tage später passiert, geht so vielen ans Herz
Dublin (Irland) - Plötzlich stand er da: Chloe und ihr Freund aus Dublin waren gerade mit dem Auto unterwegs, als der Welpe mitten auf der Straße stand. Zum Glück konnten sie rechtzeitig bremsen. Scheu war der Kleine glücklicherweise nicht. So konnten die Iren den Findling recht leicht einsammeln und in ihr Auto bugsieren.
Kurz darauf fuhren sie mit dem Rüden zum Tierheim, um ihn abzugeben. Diesel, wie er bald hieß, wurde dort schnell an eine Notpflegestelle vermittelt. Schließlich brauchte das Jungtier besondere Unterstützung, um groß und stark zu werden.
Für Chloe und ihren Freund bedeutete das, dass sie keine Chance hatten, den Welpen in den folgenden Tagen noch einmal wiederzusehen. Dabei wollte das Paar so sehr wissen, ob mit ihm wirklich alles in Ordnung war.
Nach elf Tagen bekamen sie endlich ihre Chance. Diesel war aus seiner Notpflegestelle zurück ins Tierheim gewechselt. Chloe und ihr Freund fuhren also dorthin, um ihn noch einmal zu sehen und sich vor seiner Vermittlung in richtiges Zuhause zu verabschieden.
Was stattdessen geschah, ist seit dem vergangenen Monat in einem Video zu sehen, das auf TikTok so vielen Menschen ans Herz geht.
TikTok-Video zeigt rührenden Moment, der alles änderte
Chloes Freund nahm den süßen Hund in seine Arme - da war es um ihn und Chloe auch schon geschehen. "Noch am selben Tag füllten wir einen Adoptionsantrag für ihn aus, und fünf Tage später kam er bereits mit uns nach Hause", erzählte die Irin jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Das Video, in dem die herzliche Umarmung zwischen Mensch und Tier zu sehen ist, hat seit Ende Mai 1,2 Millionen Klicks eingeheimst. Dazu kommen mehr als 240.000 Likes.
Ob das auch daran liegt, dass der Clip noch einen kuriosen Schlussgag hat?
Seit Chloe und ihr Freund Diesel bei sich aufgenommen haben, sind nämlich bereits acht Monate vergangen. Entsprechend anders sieht der Vierbeiner inzwischen aus - sehr anders.
Am Ende des Videos hält der junge Ire den ausgewachsenen Hund noch einmal im Arm - nur ist er dafür nun eigentlich viel zu groß. Ein gelungenes Schlussbild für diesen Feelgood-Clip.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/chloeolo