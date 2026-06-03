03.06.2026 16:02 Paar gibt geretteten Welpen in Tierheim ab: Was elf Tage später passiert, geht so vielen ans Herz

Plötzlich stand er da: Chloe und ihr Freund aus Dublin waren gerade mit dem Auto unterwegs, als der Welpe mitten auf der Straße stand.

Von Christian Norm

Dublin (Irland) - Plötzlich stand er da: Chloe und ihr Freund aus Dublin waren gerade mit dem Auto unterwegs, als der Welpe mitten auf der Straße stand. Zum Glück konnten sie rechtzeitig bremsen. Scheu war der Kleine glücklicherweise nicht. So konnten die Iren den Findling recht leicht einsammeln und in ihr Auto bugsieren.

Diesel wurde als Welpe von der Straße gerettet. © TikTok/Screenshot/chloeolo Kurz darauf fuhren sie mit dem Rüden zum Tierheim, um ihn abzugeben. Diesel, wie er bald hieß, wurde dort schnell an eine Notpflegestelle vermittelt. Schließlich brauchte das Jungtier besondere Unterstützung, um groß und stark zu werden. Für Chloe und ihren Freund bedeutete das, dass sie keine Chance hatten, den Welpen in den folgenden Tagen noch einmal wiederzusehen. Dabei wollte das Paar so sehr wissen, ob mit ihm wirklich alles in Ordnung war. Nach elf Tagen bekamen sie endlich ihre Chance. Diesel war aus seiner Notpflegestelle zurück ins Tierheim gewechselt. Chloe und ihr Freund fuhren also dorthin, um ihn noch einmal zu sehen und sich vor seiner Vermittlung in richtiges Zuhause zu verabschieden. Hunde Kurze Beine, großes Herz: "Bambi" muss sein Bündel packen, findet er nun sein Glück? Was stattdessen geschah, ist seit dem vergangenen Monat in einem Video zu sehen, das auf TikTok so vielen Menschen ans Herz geht.

TikTok-Video zeigt rührenden Moment, der alles änderte

Beim Wiedersehen wollte sich Diesel nicht von Chloes Freund trennen. © TikTok/Screenshot/chloeolo