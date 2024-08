Paar lässt sich scheiden: Was sie dann mit ihrem Welpen machen, ist nicht gerecht

Die anderen Hunde im Hof reagierten hingegen kaum auf die Tierschützerin. Olena hatte also leichtes Spiel, konnte den Welpen einfach so mitnehmen.

Also riefen die Ukrainerinnen bei den "Love Furry Friends" an. Die Tierschützerinnen aus Odessa machten sich wenig später auf den Weg. Als ihre Frontfrau Olena eintraf, wurde sie von Korzhik herzlich begrüßt, als hätte er auf sie gewartet.

Gut getroffen: Korzhik blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Die Tierärztin behandelte den Hund gegen Würmer, Flöhe und impfte ihn. Danach ging es ins neue Tierheim der Love Furry Friends, wo Korzhik erst einmal ein ausgiebiges Bad bekam.

Während die Tierschützer in den vergangenen Jahren immer nur Szenen in ihren Räumlichkeiten gezeigt haben, wird das neue Tierheim seit einigen Wochen in mehreren Videos in Szene gesetzt.

Es gibt einen großen Außenbereich, in dem sogar ein kleiner Pool für Abkühlung sorgt. Angesichts dieser Bilder könnte man fast vergessen, dass in der Ukraine Krieg herrscht - und Odessa immer wieder von Russland aus mit Raketen beschossen wird.

Umso deutlicher wird es, dass das Leben auch dort weitergehen muss. Ähnlich sieht es mit Korzhik aus. Derzeit sucht das Team nach einer neuen Familie für den Hund.

Im entsprechenden YouTube-Video vom Samstag ist die Geschichte der Fellnase abrufbar.