Parson Russell Terrier vermisst sein geliebtes Frauchen: Findet Lucky nochmals sein Glück?

Lucky musste ins Tierheim, weil sein Frauchen leider in ein Pflegeheim kam, wohin sie ihn nicht mitnehmen konnte. © Tierschutzverein Wiesbaden u.U. e.V.

Lucky wurde 2012 geboren und verbrachte fast sein ganzes Leben bei seinem geliebten Frauchen.

Wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger auf der Webseite des Tierheims mitteilen, war er in seinem Zuhause der Prinz, für den seine Halterin alles tat.

Doch dann wendete sich das so schöne Blatt unglücklicherweise, denn das Frauchen konnte sich altersbedingt irgendwann nicht mehr angemessen um ihn kümmern und musste letztendlich in ein Pflegeheim, in das sie ihren Hund leider nicht mitnehmen konnte. Und so musste die Dame ihren Liebling schweren Herzens ins Tierheim bringen.

Hier sei der Rüde mit der neuen Situation auch gar nicht so unzufrieden. Da sein Frauchen nicht mehr sonderlich aktiv sein konnte, hatte er nur wenige Möglichkeiten, sich zu bewegen oder im Freien zu sein.

Dementsprechend genieße er es einerseits sehr, jetzt ausgiebige Spaziergänge machen zu können und wieder "Gras unter den Pfoten" zu haben, heißt es auf der Webseite. Andererseits vermisse er sein Frauchen aber natürlich sehr.