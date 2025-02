Perfides Ablenkungs-Manöver: Diebe entführen Hundewelpen aus Zoohandlung

Colorado (USA) - In einer Zoohandlung im US -Bundesstaat Colorado bricht plötzlich ein Mann zusammen. Doch das war nur ein Köder, damit ein anderer sich über die Hundewelpen hermachen kann.

Diese beiden süßen Welpen fielen den Dieben zum Opfer und wurden entführt. © Fotomontage: Screenshot: x.com/ArapahoeSO

Laut einer Mitteilung der örtlichen Polizei, dem "Arapahoe County Sheriff's Office", ereignete sich der Überfall am vergangenen Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr (Ortszeit).

In einem Überwachungsvideo, das die Beamten später auch auf X veröffentlichten, sieht man den Innenraum der "Perfect Pets"-Tierhandlung, in dem einige Kunden und zwei Verkäuferinnen stehen.

Plötzlich scheint es so, als würde ein Mann, der soeben an der Kasse stand, ohnmächtig werden. Sofort eilen die anderen Kunden im Laden und die Verkäuferinnen zu dem Mann, um nachzusehen, ob er sich verletzt hat.

Doch ein anderer vermeintlicher Kunde im Laden bleibt auf Abstand. Ihn scheint es gar nicht zu interessieren, was mit der Person am Boden gerade geschieht, er interessiert sich nur für eine Sache: die Welpen in ihren Gehegen.

Also geht er langsam aber zielstrebig in Richtung des Käfigs, in der die Bulldoggen-Welpen untergebracht sind. Da diese besonders wertvoll sind (ein Welpe kostet laut Angaben der Polizei 4299 Dollar, umgerechnet circa 4100 Euro), ist das Gehege mit einem Plastikdeckel und Schloss versehen.

Der Mann reißt diesen Deckel auf und greift sich zwei der kleinen Tierchen.