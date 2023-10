Pfleger kämpfen monatelang um kranke Hündin: Wie das Tier jetzt aussieht, geht zu Herzen

Capas (Philippinen) - Der Schock war groß, als Passanten die Hündin Daisy in der philippinischen Gemeinde Capas im April aus einer Plastikbox befreiten . Doch als die arme Kreatur bei den Tierschützern der Animal Kingdom Foundation (AKF) landete, stand auch diesen eine schwere Aufgabe bevor. Dass es sich für sie gelohnt hat, ihre tierische Patientin nicht aufzugeben, zeigen aktuelle Fotos der Hündin.

Ein paar Monate später hatte sich Daisy so gut erholt, dass sie im Vergleich zu früher nicht mehr wiederzuerkennen war. Dennoch war ihre Reise noch nicht beendet, wie aktuell The Dodo berichtet.

Laut der AKF war es nicht leicht, das verängstigte Tier wieder aufzubauen. Doch in kleinen Schritten begann sich Daisy zu verwandeln. Die Behandlung der Hautinfektion schlug an. Daisys Fell wuchs langsam nach.

"Sie wurde wie Müll am Straßenrand zurückgelassen", schrieb das Team Ende September auf Instagram (siehe unten) und Facebook. In den Monaten zuvor hatten die Tierschützer nicht nur um das Fell von Daisy gekämpft, sondern auch um ihr Vertrauen.

Nicht mehr wiederzuerkennen: So sieht Daisy heute aus. © Facebook/Screenshot/Animal Kingdom Foundation

Im Gespräch mit dem Tiermagazin sagte AKF-Direktorin Heidi M. Caguioa diese Woche: "Sie liebt es, gekuschelt zu werden und mit Menschen zusammen zu sein." Anfangs sei Daisy noch ängstlich, könne sich dann aber schnell auf die Menschen einlassen.

Ende September starteten ihre Retter den ersten Versuch, die Hündin an neue Besitzer zu vermitteln. "Bitte adoptieren Sie Daisy. Sie verdient so viel Liebe nach all dem Leid, das sie durchgemacht hat", schrieb die AKF unter anderem auf Instagram.

Doch eine erste Vermittlungsrunde blieb erfolglos.

Dafür konnte Caguioa im Gespräch mit The Dodo ein Happy End verkünden. Denn mittlerweile hat es Daisy geschafft: Eine Familie hat sie aufgenommen, bei der sich die Hündin bereits prächtig eingelebt haben soll.