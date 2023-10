Passanten entdecken merkwürdiges Tier in Plastikbox: Als sie es befreien, sind sie entsetzt

Capas (Philippinen) - Beim Anblick dieser Plastikkiste blieben die Fußgänger erschrocken stehen. Sie waren gerade in der Gemeinde Capas auf den Philippinen unterwegs, als der gemütliche Spaziergang durch den Anblick eines mysteriösen Tieres unterbrochen wurde. Das arme Geschöpf war in die mit Draht und Klebeband umgestaltete Kiste eingesperrt worden. Der Anblick löste bei den Passanten große Verwirrung aus: Was war das?