Pfleger mussten bei Rückgabe schlucken: Besitzer brechen Hündin nach zehn Jahren das Herz

Hunde-Dame Molly hat zehn Jahre lang im selben Zuhause gelebt. Nun wurde sie von ihren Besitzern an ihr altes Tierheim zurückgegeben. © Instagram/Screenshot/saveapetanimalrescue

Wer schon vor zehn Jahren in dem New Yorker Tierheim gearbeitet hatte, konnte sich vielleicht noch dunkel an den Welpen von damals erinnern. Nun kehrte Molly dorthin zurück, weil ihre Besitzer auswandern wollten.

"Hunde verstehen nicht, warum sie an einem Tag zehn Jahre lang in einem Heim und am nächsten Tag in einem Tierheim ohne die Vertrautheit eines Zuhauses verbringen sollen", sagte Dori Scofield, Präsidentin von Save-A-Pet Rescue, diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

Molly wirke "verwirrt und traurig", schilderte sie die bedrückenden Umstände und fügte hinzu: "Zehn Jahre später beschlossen die Besitzer, in die Dominikanische Republik zu ziehen und Molly zurückzugeben."

Doch zu diesen Problemen kamen noch weitere hinzu, als der Tierarzt die Fellnase untersuchte.