Pinkelpause in der NBA! Niedliches Welpen-Chaos lässt Basketballer warten

Phoenix (USA) - Am Mittwoch mussten die Basketballer der Phoenix Suns und Sacramento Kings ein paar Minuten länger als sonst auf den Anpfiff der zweiten Halbzeit warten. Der Grund für die Verspätung war dabei zuckersüß und zugleich etwas unappetitlich.

Wirkliche Lust auf einen Wettbewerb hatten die kleinen Hunde aber nicht, stattdessen irrten sie eher planlos auf dem Feld umher. Zumindest bis eine Cheerleaderin einen der drolligen Teilnehmer mit einem Spielzeug in Richtung der Ziellinie locken konnte.

Wie in allen großen US-Ligen werden auch die NBA-Fans vor Ort selbst dann verwöhnt, wenn der Ball nicht gerade durch die Luft fliegt.

Kevin Durant (35, r.) hat sich vom Hunde-Chaos nicht stören lassen, nach der längeren Pause drehte er auf. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

So konnten Kevin Durant (35) und Co. natürlich nicht gefahrlos auf Korbjagd gehen, also musste das Hallen-Personal den Wischmob rausholen und die nassen Missgeschicke der entzückenden Sprinter beseitigen.

Anschließend kamen die Fans jedoch erneut voll auf ihre Kosten, denn die Partie hielt ein packendes Schlussviertel parat.

Dabei führten die Kings acht Minuten vor Schluss noch mit 22 Punkten, ehe Suns-Superstar Durant aufdrehte, 15 seiner insgesamt 27 Zähler markierte und die Hausherren 1,7 Sekunden vor Ende mit Freiwürfen zum knappen 119:117-Sieg ballerte.