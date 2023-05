Platz am Steuer: Betrunkener Fahrer lässt Hund hinters Lenkrad

Springfield (USA) - Ein betrunkener Mann setzte sich am Samstagabend, dem 13. Mai, in Springfield (Colorado, USA) hinter das Steuer seines Autos - mit einem tierischen Beifahrer an Bord. Als der etwas verwirrte Herr gegen 23.30 Uhr plötzlich von Ordnungshütern angehalten wurde, da er zu viel auf dem Tacho hatte, kam ihm eine echte Schnapsidee ...