Pudel bereit für ein neues Abenteuer: Findet Maxi jetzt sein Happy End?
München - Pudel Maxi wurde aus schlechter Haltung befreit. Im Münchner Tierheim durfte er sich erholen und sucht nun ein neues Zuhause.
Maxi wurde im März 2016 geboren. Er ist trotz einer Vorgeschichte ein zutraulicher und sehr verspielter Rüde.
Mit Hündinnen ist er gut verträglich, bei anderen Rüden entscheidet er je nach Sympathie. Da er, wenn er aufgeregt ist, sehr hektisch und laut werden kann, braucht er ruhige Menschen, die ihn klar führen können.
Seine Erziehung wurde bisher vernachlässigt, künftige Halter müssen bereit sein, geduldig und liebevoll Regeln aufzustellen. "Mit der richtigen Anleitung bringt Maxi beste Voraussetzungen mit, sich zu einem tollen Begleiter zu entwickeln", sind sich seine Pfleger sicher.
Maxi hat einige gesundheitliche Baustellen. Seine neuen Besitzer müssen bereit sein, notwendige Behandlungen und Kontrollen zuverlässig fortzuführen und ihm die nötige Fürsorge zukommen zu lassen.
Alles Weitere zu Maxi erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.
Pfleger im Tierheim wollen Hoffnung nicht aufgeben: Wer ist Akira gewachsen?
Auch Akira sucht noch ein Zuhause. Die im Oktober 2022 geborene Rottweiler–Presa-Canario-Mix-Hündin wiegt 37 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 56 Zentimetern.
Menschen begegnet sie aufgeschlossen und freundlich. Sie beherrscht die Grundkommandos und reagiert gut auf eine klare und verlässliche Führung. Ohne Anleitung neigt sie dazu, selbst Entscheidungen zu treffen, sie kann dabei auch gegenüber ihren Bezugspersonen deutlich werden. Zudem zeigt sie eine Leinenaggression gegenüber anderen Hunden.
Akira sucht Menschen, die Erfahrung im Umgang mit ihrer Rasse haben und ihr die nötige Struktur im Alltag bieten.
Da sie in Bayern als Listenhund der Kategorie 2 eingestuft wird, sollte man sich im Vorfeld über die Haltungsbedingungen bei der zuständigen Gemeinde informieren.
Bist Du Akiras großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000782 bei Frau Pöhlmann im Tierheim.
Titelfoto: Tierheim München (2)