Pudel bereit für ein neues Abenteuer: Findet Maxi jetzt sein Happy End?

München - Pudel Maxi wurde aus schlechter Haltung befreit. Im Münchner Tierheim durfte er sich erholen und sucht nun ein neues Zuhause.

Pudel Maxi sehnt sich nach einer neuen Familie. © Tierheim München (2)

Maxi wurde im März 2016 geboren. Er ist trotz einer Vorgeschichte ein zutraulicher und sehr verspielter Rüde.

Mit Hündinnen ist er gut verträglich, bei anderen Rüden entscheidet er je nach Sympathie. Da er, wenn er aufgeregt ist, sehr hektisch und laut werden kann, braucht er ruhige Menschen, die ihn klar führen können.

Seine Erziehung wurde bisher vernachlässigt, künftige Halter müssen bereit sein, geduldig und liebevoll Regeln aufzustellen. "Mit der richtigen Anleitung bringt Maxi beste Voraussetzungen mit, sich zu einem tollen Begleiter zu entwickeln", sind sich seine Pfleger sicher.

Maxi hat einige gesundheitliche Baustellen. Seine neuen Besitzer müssen bereit sein, notwendige Behandlungen und Kontrollen zuverlässig fortzuführen und ihm die nötige Fürsorge zukommen zu lassen.

Alles Weitere zu Maxi erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.