Putziger Welpe sucht neues Zuhause: Kalle braucht viel Liebe und Zuwendung
Bergheim - Noch lebt Yorkshire-Terrier-Welpe Kalle im Tierheim Bergheim bei Köln, das ändert sich jedoch hoffentlich schon bald. Die Tierretter sind auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren niedlichen Schützling.
Auf ihrer Website hatten die Mitarbeiter des Bergheimer Tierheims den putzigen kleinen Kerl in dieser Woche ausführlich vorgestellt und dabei auch ein paar Schnappschüsse von Kalle bereitgestellt, auf denen dieser aufgeweckt in die Kamera schaute.
Wie die Tierretter dort berichteten, wurde der Yorkshire Terrier am 13. Oktober 2025 im Tierheim geboren, nachdem seine Mutter zusammen mit 20 weiteren Hunden aus schlechter Haltung sichergestellt worden war.
Kurz nach seiner Geburt kam Kalle dann zusammen mit seiner Mama und einem Geschwisterchen in eine Pflegestelle, wo man dem Vierbeiner "den besten Start ins Leben" bereitete. Inzwischen sind drei Monate vergangen und die flauschige Fellnase damit bereit, in ein neues Leben zu starten.
Während seine Mutter und sein Geschwisterchen bereits zu tollen Hundefreunden vermittelt werden konnten, wartet auch Kalle darauf, "seine" Menschen kennenlernen zu dürfen.
Yorkshire-Terrier-Welpe sucht neues Zuhause: Das wünschen sich Tierretter von Kalles neuen Besitzern
Seine Pfleger beschreiben das niedliche Fellbündel als aufmerksamen kleinen Gesellen, der gerne im Mittelpunkt steht und überall dabei sein möchte.
Seine neuen Besitzer sollten dem Vierbeiner daher nicht nur viel Aufmerksamkeit und Zeit, sondern auch jede Menge Liebe schenken. "Schön wäre eine nette Familie", die in einem Haus mit Garten wohnt, wie die Tierretter potenzielle Interessenten vorab informierten.
"Er würde sich bestimmt auch über einen anderen jungen Hund freuen, mit dem er toben kann", hieß es darüber hinaus.
Wer den putzigen kleinen Kerl kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen.
Doch Achtung: Die Tierretter baten darum, dass Kalles potenzielle neue Besitzer "etwas über sich und das zukünftige Zuhause des kleinen Yorkies" schreiben, da man "sehr viele Anfragen erwarte". Alle ausführlichen Infos über den Hund gibt's auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website