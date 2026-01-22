Putziger Welpe sucht neues Zuhause: Kalle braucht viel Liebe und Zuwendung

Bergheim - Noch lebt Yorkshire-Terrier-Welpe Kalle im Tierheim Bergheim bei Köln , das ändert sich jedoch hoffentlich schon bald. Die Tierretter sind auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für ihren niedlichen Schützling.

Hund Kalle ist erst drei Monate alt und träumt von einem liebevollen Zuhause auf Lebenszeit. © Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website

Auf ihrer Website hatten die Mitarbeiter des Bergheimer Tierheims den putzigen kleinen Kerl in dieser Woche ausführlich vorgestellt und dabei auch ein paar Schnappschüsse von Kalle bereitgestellt, auf denen dieser aufgeweckt in die Kamera schaute.

Wie die Tierretter dort berichteten, wurde der Yorkshire Terrier am 13. Oktober 2025 im Tierheim geboren, nachdem seine Mutter zusammen mit 20 weiteren Hunden aus schlechter Haltung sichergestellt worden war.

Kurz nach seiner Geburt kam Kalle dann zusammen mit seiner Mama und einem Geschwisterchen in eine Pflegestelle, wo man dem Vierbeiner "den besten Start ins Leben" bereitete. Inzwischen sind drei Monate vergangen und die flauschige Fellnase damit bereit, in ein neues Leben zu starten.

Während seine Mutter und sein Geschwisterchen bereits zu tollen Hundefreunden vermittelt werden konnten, wartet auch Kalle darauf, "seine" Menschen kennenlernen zu dürfen.