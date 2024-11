Radfahrer kann nicht fassen, wer da an ihm vorbeiläuft

Der Streuner konnte am nächsten Tag in einem Gebüsch entdeckt werden. © Screenshot/TikTok/haaiilleyj

Der Vierbeiner lief an ihm vorbei und wirkte sehr verängstigt. Weil Scott an diesem Tag mit dem Rad unterwegs und die Straße für Autos zu diesem Zeitpunkt gesperrt war, hofften er uns seine Frau Hailey, den Hund am Tag danach wieder anzutreffen.

Am nächsten Morgen machte sich das Paar sowie weitere Leute, die über eine Facebook-Gruppe akquiriert wurden, auf die Suche.

Schließlich fanden sie den Welpen in einem Busch, wie sie bei TikTok dokumentierten. Dort geben sie den interessierten Zuschauern immer wieder Updates.

"Ich sah einfach diese beiden Augäpfel, die herausschauten", sagte Hailey jetzt dem Tier-Magazin "The Dodo". Das Paar vermutete, dass er ausgesetzt worden war.

Scott und Hailey nahmen den schwarzen Hund mit nach Hause und stellten ihn auch einem Tierarzt vor, der ihn auf fünf Monate schätzte. Glücklicherweise ging es dem Vierbeiner den Umständen entsprechend gut. Ein DNA-Test ergab, dass er zu knapp 40 Prozent ein Weimaraner und zu 37 Prozent ein Dobermann sei.