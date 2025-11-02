Rätsel gelöst: Darum gibt es blaue Straßenhunde in Tschernobyl

In der Vergangenheit gab es immer wieder Sichtungen blauer Straßenhunde in Tschernobyl - jetzt ist das Rätsel gelöst.

Von Andreas Stein

Tschernobyl (Ukraine) - Berichte über blaue Hunde, die in der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das havarierte sowjetische Atomkraftwerk Tschernobyl herumlaufen sollen, haben im Internet Aufmerksamkeit erregt.

Kürzlich wurde von der Sichtung blau gefärbter Straßenhunde in dem radioaktiv belasteten Gebiet berichtet.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/dogsofchernobyl1

Laut einem Experten gibt es dort in der Nordukraine aber keine blauen Hunde.

"Das ist Unsinn", sagte der Generaldirektor des mit der Beobachtung der Zone befassten Staatsunternehmens Ecocentre, Serhij Kirjejew, Journalisten in Tschernobyl.

Er löste das Rätsel auf: "Die Hunde wurden sterilisiert, und sie werden mit Blau gekennzeichnet, dass sie sterilisiert wurden."

Sterilisiert werden die Tiere dem Generaldirektor zufolge, damit ihre Ausbreitung eingedämmt wird.

Generaldirektor: "Die Farbe ist harmlos für diese Hunde"

Zwei Straßenhunde ruhen sich im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts in Tschernobyl aus.
Zwei Straßenhunde ruhen sich im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts in Tschernobyl aus.  © Andreas Stein/dpa

"Die Farbe ist harmlos für diese Hunde", versicherte der Fachmann.

Zuvor hatten internationale Medien ausgehend von einer Videoaufnahme aus dem radioaktiv belasteten Gebiet von mehreren plötzlich aufgetauchten blauen Hunden berichtet.

Die Strahlenkatastrophe von Tschernobyl gilt als die schwerste in der zivilen Nutzung der Atomenergie.

Im April 1986 explodierte ein Reaktor in dem damals sowjetischen Kernkraftwerk, und es mussten in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern alle Ortschaften geräumt werden. Zehntausende Menschen wurden umgesiedelt, tausende erlitten Strahlenschäden.

Zurückgelassene Hunde vermehrten sich, und bis heute gibt es eine Population von Straßenhunden.

