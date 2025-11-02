Rätsel gelöst: Darum gibt es blaue Straßenhunde in Tschernobyl

Tschernobyl (Ukraine) - Berichte über blaue Hunde , die in der radioaktiv verseuchten Sperrzone um das havarierte sowjetische Atomkraftwerk Tschernobyl herumlaufen sollen, haben im Internet Aufmerksamkeit erregt.

Kürzlich wurde von der Sichtung blau gefärbter Straßenhunde in dem radioaktiv belasteten Gebiet berichtet. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/dogsofchernobyl1

Laut einem Experten gibt es dort in der Nordukraine aber keine blauen Hunde.

"Das ist Unsinn", sagte der Generaldirektor des mit der Beobachtung der Zone befassten Staatsunternehmens Ecocentre, Serhij Kirjejew, Journalisten in Tschernobyl.

Er löste das Rätsel auf: "Die Hunde wurden sterilisiert, und sie werden mit Blau gekennzeichnet, dass sie sterilisiert wurden."

Sterilisiert werden die Tiere dem Generaldirektor zufolge, damit ihre Ausbreitung eingedämmt wird.