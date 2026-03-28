Retterin sieht Zettel bei ausgesetztem Welpen: Was darauf steht, geht ihr ans Herz

Detroit (Michigan/USA) - Sein Tier mit einem Zettel auszusetzen, ist fast schon gang und gäbe. Auch das nur etwa drei Monate alte Welpen-Weibchen Faith kam mit einer Notiz zu seinen Rettern. Vor einigen Tagen stand die Fellnase in einer Transportbox vor der Tür des Tierheims "Michigan Anti-Cruelty Society" in Detroit. Dessen Leiterin Mary Brinker ging der Zettel ans Herz.

Auf dem Zettel von Welpen-Mädchen Faith war noch ein kleingeschriebenes P.S., das Mary Brinker ans Herz ging. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Michigan Anti-Cruelty

Es waren nicht die großgeschriebenen Worte, sondern das kleingeschriebene P.S., das erklärte, warum es zu dieser herzzerreißenden Trennung gekommen war. So stand auf dem Zettel: "Bitte kümmert euch um meinen Hund. P.S. Ich habe kein Zuhause."

Das Tierheim machte einige Fotos von der Transportbox, dem Zettel und natürlich von Faith, um die Geschichte auf Facebook zu verbreiten. Dabei ging es aber nicht darum, die Person, die das Jungtier verlassen hatte, zu verurteilen.

"Mir ist es sehr wichtig, dass wir in solchen Situationen - die leider oft vorkommen - die Absicht hinter dem Handeln berücksichtigen. Das war der Zweck meines Postings", sagte Brinker jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Sie lobte das Verhalten der fremden Person sogar: "Dieser Mensch hat den Welpen nicht einfach auf die Straße gesetzt. Er wusste, dass wir uns um ihn kümmern können, und ist deshalb zu uns gekommen."

Auch sonst hatte sie gleich mehrere Erklärungen parat, warum es in diesem Fall mal wieder so weit gekommen war.