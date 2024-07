Rüde soll sich in Hunde-Tagesstätte gut benehmen: Was er dann tut, bringt alle zum Lachen

Hilton Head Island (South Carolina) - Hund oder Frechdachs? Obwohl er ein Rüde ist, dürfte auf Clyde, den Kurzhaarigen Ungarischen Vorstehhund, wohl Letzteres zutreffen. Denn der Vierbeiner aus Hilton Head Island in South Carolina weiß, wie man sich so richtig schön daneben benimmt. Das hat sich mittlerweile auch auf Instagram herumgesprochen, wo Clyde vor wenigen Tagen einen viralen Hit landete.

Rüde Clyde ist eigentlich ein Frechdachs. Sein Frauchen hat mit ihm in jedem Fall ihre Freude. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/clyde.the.vizsla

In dem kuriosen Video (siehe unten) sieht der Hund bereits in der ersten Szene ein wenig bedröppelt aus. Im Untertitel heißt es, dass man ihn gebeten habe, in der Hundetagesstätte gute Entscheidungen zu treffen.

Dann folgt ein harter Schnitt zu einem Schwarzweiß-Foto, das Clyde in der Einrichtung zeigt.

Diesmal ist er allerdings gerade dabei, gegen einen dort stehenden Ventilator zu pullern. Entsprechend lautet der passende Untertitel: "Er hat sich nicht daran gehalten".

Das lustige "Beweisfoto" wurde von den Pflegern des Hundes gemacht und seiner Besitzerin direkt unter die Nase gehalten, als sie ihn abholen wollte.

Ihre Reaktion fiel durchaus etwas zwiespältig aus.