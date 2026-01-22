Sanfter Riese sucht endlich Ruheplatz: Kangal Baschka ist stark, aber gemütlich
Berlin - Er ist groß, ruhig und hat ein Herz aus Gold: Kangal Baschka (6) lebt seit Anfang Dezember im Berliner Tierheim und hofft auf ein neues Zuhause.
Der Herdenschutzhund wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt. Nun sucht Baschka Menschen, die seine Stärke zu schätzen wissen und ihm mit Geduld und Erfahrung begegnen.
Trotz seiner Größe ist der Hund kein Draufgänger, sondern eher ein gemütlicher Typ, der Nähe und Zuwendung liebt.
Ruhige Spaziergänge, ausgiebige Streicheleinheiten und gemütliche Stunden im Garten – das ist genau sein Ding.
Doch der kräftige Rüde hat auch seinen eigenen Kopf: Wenn er etwas nicht möchte, kann er sein Körpergewicht ganz stur einsetzen. Deshalb sucht Baschka Menschen, die körperlich standfest sind und Erfahrung mit großen, selbstständigen Hunden – idealerweise Herdenschützern – haben.
Bei klaren Regeln, ruhiger Führung und einem stabilen Handling an der Leine gibt Baschka einen entspannten Begleiter ab.
Baschka mag Menschen sehr und könnte auch zu größeren, verständigen Kindern ziehen. Andere Tiere sind eher nicht sein Fall.
Aufgrund seiner Gelenkprobleme wünscht sich der sanfte Riese ein ebenerdiges Zuhause mit Garten, wo er entspannt liegen und das Geschehen beobachten kann – ohne Treppen, dafür mit weichen, rutschfesten Liegeplätzen.
Wer einen starken, loyalen Freund sucht, der Kraft mit Herz vereint, findet in Baschka den perfekten Gefährten.
Du hast Interesse? Dann melde Dich unter der Rufnummer 030 76888‑156 im Struppi-Haus (täglich 13 bis 16 Uhr). Alternativ kannst Du auch das Anfrage-Formular auf der Website des Berliner Tierheims ausfüllen.
Titelfoto: Tierheim Berlin