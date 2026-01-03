Schäferhund-Mix macht Tierpfleger baff: "Er ist sehr intelligent"

Im Münchner Tierheim wartet ein Schäferhund-Mischling auf passende Menschen. Auch im Kleintierhaus gibt es bedürftige Schützlinge.

Von Friederike Hauer

München - Schäferhund-Mix Miles wurde von seinen Vorbesitzern wegen Überforderung im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun sein Glück bei neuen Menschen?

Miles muss von seinen Haltern gefördert werden, damit er ein ausgeglichenes Leben führen kann.
Miles muss von seinen Haltern gefördert werden, damit er ein ausgeglichenes Leben führen kann.

Miles wurde im April 2024 geboren und wiegt aktuell 28 Kilogramm. Er ist ein zutraulicher und menschenbezogener Rüde. Typisch Schäferhund bleibt er anfangs etwas misstrauisch und sucht die Nähe seiner Bezugsperson.

Eine souveräne Führung durch seine Halter ist wichtig, damit Miles sicher unterwegs sein kann. Klare Regeln im Alltag sind für den Rüden essenziell. Interessenten sollten deshalb Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen.

Mit Artgenossen versteht sich Miles teilweise: Während die meisten Hündinnen kein Problem sind, entscheidet er bei anderen Rüden je nach Sympathie.

Da er ein Problem mit Ressourcen hat, sollten in seinem künftigen Zuhause keine Kinder leben. Vorzugsweise findet er einen Platz in ländlicher Gegend, wo er ausreichend Möglichkeiten zum Toben findet. Körperlich wäre er auch gut für den Hundesport geeignet. "Er ist sehr intelligent und lernt extrem schnell", berichten seine Pfleger. "Umso wichtiger ist es, dass er in verantwortungsvolle Hände kommt, die ihn fördern, statt überfordern."

Möchtest Du Miles kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.

Tierheim München: Dieses Vogelpaar hat viel durchgemacht

Kewin (l.) und Amarilla sind ein Herz und eine Seele. Sie werden nur gemeinsam vermittelt.
Kewin (l.) und Amarilla sind ein Herz und eine Seele. Sie werden nur gemeinsam vermittelt.

Auch im Kleintierhaus des Tierheims wartet man auf neue Besitzer: Ein Nymphensittich-Paar hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

Amarilla wurde draußen mit Verletzungen gefunden, die ihr vermutlich eine Krähe zugefügt hat. Trotz dieses traumatischen Erlebnisses hat sich die 2009 geborene Henne im Tierheim gut erholt. Hier traf sie schließlich auf Kewin, der ebenfalls als Fundtier abgegeben wurde.

Die Vögel haben inzwischen eine enge Bindung zueinander aufgebaut und werden deshalb nur gemeinsam vermittelt. Beide könnten in eine Innen- oder Außenvoliere ziehen, sofern diese entsprechend artgerecht gestaltet ist. "Aufgrund ihres Alters und ihrer Vorgeschichte ist ein geschütztes, stressfreies Umfeld besonders wichtig", betonen ihre Pfleger.

Alles Weitere zu den kleinen Exoten erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000520 im Kleintierhaus OG.

