Schäferhund-Mix macht Tierpfleger baff: "Er ist sehr intelligent"

München - Schäferhund-Mix Miles wurde von seinen Vorbesitzern wegen Überforderung im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun sein Glück bei neuen Menschen?

Miles muss von seinen Haltern gefördert werden, damit er ein ausgeglichenes Leben führen kann. © Tierheim München (2)

Miles wurde im April 2024 geboren und wiegt aktuell 28 Kilogramm. Er ist ein zutraulicher und menschenbezogener Rüde. Typisch Schäferhund bleibt er anfangs etwas misstrauisch und sucht die Nähe seiner Bezugsperson.

Eine souveräne Führung durch seine Halter ist wichtig, damit Miles sicher unterwegs sein kann. Klare Regeln im Alltag sind für den Rüden essenziell. Interessenten sollten deshalb Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen.

Mit Artgenossen versteht sich Miles teilweise: Während die meisten Hündinnen kein Problem sind, entscheidet er bei anderen Rüden je nach Sympathie.

Da er ein Problem mit Ressourcen hat, sollten in seinem künftigen Zuhause keine Kinder leben. Vorzugsweise findet er einen Platz in ländlicher Gegend, wo er ausreichend Möglichkeiten zum Toben findet. Körperlich wäre er auch gut für den Hundesport geeignet. "Er ist sehr intelligent und lernt extrem schnell", berichten seine Pfleger. "Umso wichtiger ist es, dass er in verantwortungsvolle Hände kommt, die ihn fördern, statt überfordern."

Möchtest Du Miles kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.