Er verletzte sich aus Stress selbst: Schäferhund Harry hofft auf ein Happy End

Hamburg - Er hat die Hoffnung auf ein echtes Zuhause noch nicht aufgegeben: Schäferhund Harry sitzt seit mehr als einem Jahr in Hamburg im Tierheim. Wer schenkt dem Vierbeiner ein Happy End?

Schäferhund Harry aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem echten Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der acht Jahre alte Rüde am 29. März des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße, da sich sein Halter nicht mehr um ihn kümmern konnte.

Sein Anfang dort war schwer: Harry reagierte stark auf Bewegungsreize und schon jedes Anleinen überforderte ihn. Es kam zu Attacken und aggressivem Verhalten - zukünftigen Haltern wird auch jetzt noch das Verwenden eines Maulkorbs dringend geraten.

Gleichzeitig ist der Schäferhund durch intensives Training in vielen Situationen mittlerweile deutlich entspannter. Er genießt Kuscheleinheiten und kleine Trainings mit seinen Bezugsmenschen und unternimmt gerne Ausflüge.

Rassetypisch ist Harry seinen Menschen gegenüber sehr loyal, braucht diese aber auch als Orientierung, um im Alltag mit vielen Umweltreizen klarzukommen. Fremden begegnet er noch immer mit Unsicherheit.