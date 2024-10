Schafpudel Balto wird aus Zirkus freigekauft, doch dann verlässt ihn das Glück

Leider passte Balto nicht zu seiner vorherigen Halterin, die ihn einem Zirkus abgekauft hatte. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

Denn wie es auf der Webseite des Tierheims in Koblenz heißt - hier wohnt Balto im Moment - passten Mensch und Hund leider überhaupt nicht zusammen.

Die ältere Dame, die Balto gekauft hatte, kam nicht mit der Energie und der Bewegungsfreude des zweijährigen Schafpudels zurecht.

Letztlich trennte man sich und Balto kam total unausgelastet in das Tierheim. Leider hat er auch noch nicht viel Erziehung genossen. So wissbegierig, wie er aber ist, will er dies nun so schnell wie möglich nachholen.

Deshalb suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims ein passendes Zuhause für den Hund.

Balto sei aufmerksam, kooperativ, sehr sensibel und könne Stimmungen schnell erfassen. Was er nicht möge, sind hektische und laute Menschen.