Scheuer Hund sehnt sich nach Menschen, denen er endlich vertrauen kann

"Abydos" benötigt etwas Zeit, um einem Menschen zu vertrauen. Dann ist er aber sehr anhänglich. © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.

Denn laut den Pflegerinnen und Pflegern ist der schwarze Staffordshire-Bullterrier gegenüber ihm fremden Menschen zunächst sehr unsicher und versucht ihnen aus dem Weg zu gehen. Ob das an negativen Erfahrungen in seiner Vergangenheit liegt? Möglicherweise, aber leider ist über seine bisherigen Halter so gut wie nichts bekannt.

Es bedarf jedenfalls etwas Geduld, um "Abydos" zu zeigen, dass man es gut mit ihm meint. Wenn er aber erst einmal Vertrauen gefasst habe, dann binde er sich sehr stark an seine Bezugsperson und sei teilweise so überschwänglich, dass er manchmal etwas gebremst werden muss.

Auch auf Spaziergängen benötige er etwas Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Zunächst merke man ihm seine Reizüberflutung an. Dann sei "Abydos" auch nur schlecht ansprechbar. Im Tierheim werde aber bereits intensiv an seiner Impulskontrolle und an seiner Leinenführigkeit gearbeitet.

Wie die Mitarbeiter des Tierheims weiter sagen, nehme der Rüde zudem regelmäßig an den "Social Walks" teil, um sein Verhalten im Umgang mit Artgenossen zu verbessern. Hier sei "Abydos" ebenfalls noch sehr unsicher, da er offensichtlich bislang kaum Kontakte zu anderen Hunden gehabt habe.