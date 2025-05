Schlechte Zähne, kranke Augen: Aber etwas ganz anderes bedroht das Hunde-Leben von Delilah und Frank

Wunde Augen, schlechte Zähne, Hautinfektionen sind nur die kleineren Krankheiten mit denen die zwei Hunde Frank und Delilah zu kämpfen haben. © The Basset Rescue Network of Great Britain

Eine Person hatte die beiden Samtpfoten von einer anonymen Tierrettung adoptiert und in die Hände der Hilfsorganisation "The Basset Rescue Network of Great Britain" (BRNGB) berichtet Getsurrey.co.uk.

Die beiden Bassets befanden sich in einem schlechten medizinischen Zustand, der Vorbesitzer hatte sich nicht um eine dringend notwendige medizinische Behandlung gekümmert.

Frank und Delilah hatten mit Hautinfektionen, schmutzigen Ohren, schlechten Zähnen und einem ständigen Kratzen zu kämpfen.

Als wäre das nicht schlimm genug, konnte beide kaum die Augen offen halten, weil die Sehorgane so wund waren.

Bei beiden Tieren ist eine Zahn-OP unumgänglich, weil die Kauleisten in einem so schlechten Zustand waren, dass den Hunden das Essen Probleme bereitete. Doch die beiden Vierbeiner traf es noch schlimmer.