Schmusehund "Eichhörnchen" nach Hurrikan gerettet : Was der Welpe im Tierheim tut, bricht Herzen

In einem viralen TikTok mit mehr als 100.000 Likes ist nämlich zu sehen, wie Squirrel in ihrem (zumindest halbwegs geräumigen) Käfig sitzt und sehnsüchtig darauf wartet, gekuschelt zu werden.

Völlig übermütig springt sie nicht nur am Gitter hoch, als sich einer der "Mercy Full Project"-Mitarbeiter nähert, sie klettert sogar an ihrem Käfig hoch, so sehr freut sie sich darauf, in den Arm genommen zu werden!

"Sie ist so aufgeregt, ein Zuhause zu finden", schrieben die Tierschützer zu den Videos und gaben noch den wichtigen Hinweis: "Adoptiert Squirrel, wenn ihr ein anhängliches Kuscheltier wollt."

Bei diesen Worten und Videos kaum vorstellbar, dass die Kleine noch lange auf eine Familie warten muss, die sie wirklich wertzuschätzen weiß!