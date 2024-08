Schon zweimal vermittelt und doch im Tierheim: Jetzt sucht Hund Socke nach seinem Für-Immer-Zuhause

Damals kam er aus einer Familie mit neun Kindern. "Wir wissen nicht, was er dort erlebt hat und wie sehr man sich um ihn gekümmert hat", schreiben seine Pfleger auf ihrer Webseite.

Schaut man dem Appenzeller-Rüden in sein vor Freude strahlendes Gesicht, kann man sich kaum vorstellen, wie abgemagert und gestresst er gewesen ist, als er zum ersten Mal im Tierheim abgegeben wurde.

Auf Spaziergängen zeigt Socke, was wirklich in ihm steckt: Er ist lernwillig und will gefallen. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Für Socke ist es dabei besonders wichtig, dass man ihm das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Dann ist er nämlich nicht nur sehr entspannt, sondern auch lernwillig und will gefallen.

"Man muss ihm einfach erstmal die Chance geben, Vertrauen aufzubauen", meinen seine Pfleger. Das könne zwar dauern, mit Leckerlies lässt sich Socke aber gern bestechen.



Trotzdem ist der Siebenjährige kein Hund für Jedermann. Vor einigen Monaten wurde er bereits an hundeerfahrene Menschen vermittelt, kam am Ende aber wieder zurück ins Tierheim, "weil man, besonders draußen beim Spaziergang, mit ihm überfordert war", berichten die Tierretter.

Nun ist Socke also erneut auf der Suche nach einem neuen Zuhause - und dieses Mal soll es auch eins auf Dauer sein. Dafür will sich der Rüde auch ganz besonders anstrengen!



Solltet ihr also Erfahrungen mit Appenzellern haben und euch für Socke interessieren, dann meldet euch per E-Mail an hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de. Auf der Webseite des Tierheims findet ihr außerdem weitere Informationen zu Socke und seinen tierischen Freunden.