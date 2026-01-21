Schreckhafter Mikesch hat in der Vergangenheit leider gebissen: Dabei hat er einen weichen Kern

Berlin - West Highland Terrier-Pudel-Mix Mikesch (8) wartet seit August vergangenen Jahres im Berliner Tierheim auf ein neues Zuhause. Seine schwierige Vergangenheit macht es nicht leichter für den Hund .

West Highland Terrier-Pudel-Mix Mikesch (8) stammt ursprünglich aus Rumänien. © Tierheim Berlin

Der kleine Rüde stammt ursprünglich aus dem rumänischen Tierschutz. In Deutschland hat er schon einiges erlebt - leider nicht nur Positives. Jetzt wünscht sich Mikesch endlich Menschen, die ihn verstehen.

In seinem früheren Zuhause kam es beim Streicheln und Geschirr-Anlegen zu Bissen. Auch im Tierheim war Mikesch anfangs noch misstrauisch.

Doch inzwischen hat sich auch viel verändert: Der Vierbeiner ist deutlich entspannter, sucht Nähe und genießt liebevolle Streicheleinheiten, solange alles ruhig und respektvoll abläuft. Beim Anziehen des Geschirrs bleibt er noch vorsichtig, aber das Vertrauen wächst.

Mikesch läuft brav an der Leine, pöbelt nicht und liebt Spaziergänge. Beim Futter versteht er allerdings keinen Spaß – seine Näpfe und Ressourcen verteidigt er konsequent. Deshalb sind klare Regeln und ein strukturiertes Management im neuen Zuhause Pflicht.

Medizinisch bringt der kleine Mischling ein paar Baustellen mit: leichte Hüftdysplasie, geringgradige Coxarthrosen, mittelgradige Kniearthrosen sowie beginnende Arthrosen im Schulterbereich, die in der Tierheim-Praxis jedoch lebenslang kostenlos behandelt werden, Schmerzmedikation inklusive.