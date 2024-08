Schüchterner Griffon Korthals leidet an seiner Unsicherheit: Wer gewinnt Solos Vertrauen?

Würzburg - Der etwa vier Jahre alte Griffon Korthals mit dem Namen Solo schaut nicht nur sehr schüchtern in die Welt hinaus, er ist es auch.

Denn wenn erst einmal "der Knoten geplatzt" sei und Solo Menschen vertraue, dann gehe er mit seinen Bezugspersonen wirklich durch dick und dünn und orientiere sich sehr stark an ihnen.

In ihm unbekannten Situationen oder Stressphasen sei für ihn immer Flucht die erste Lösung. Deshalb gelte es, Solo ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Zurzeit befindet sich der Rüde im Tierheim in Würzburg. Und auf dessen Webseite merken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, dass Solo ein Hund sei, der ausgesprochen unsicher auf Außenreize und Umwelteinflüsse reagiere.

Solo braucht etwas länger als die meisten Hunde, um zu seinen Bezugspersonen Vertrauen aufzubauen. © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Dennoch sucht man im Würzburger Tierheim für Solo Menschen, die gewissen Ansprüchen entsprechen.

So sollte man laut der Webseite auf jeden Fall Ruhe ausstrahlen können. Es sei einfach sehr wichtig, Solo einerseits an die Hand zu nehmen, ohne ihn allerdings zu sehr in Watte zu packen und alle Unannehmlichkeiten von ihm fernzuhalten.

Es brauche eine gute Ausgewogenheit zwischen Geduld und sanfter aber bestimmter Führung, um dem Rüden das Ankommen im neuen Zuhause und bei seinen neuen Menschen so leicht wie möglich zu machen.

Kleine Kinder sollten allerdings nicht mit ihm zusammen in einem Haushalt leben. Mit anderen Hunden vertrage sich Solo sehr gut.

Wer den Rüdem kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Würzburger Tierheim in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.

Das geht per E-Mail an info@tierheim-wuerzburg.de oder unter der Telefonnummer 0931/84324. Besetzt ist das Telefon von 11 bis 12 Uhr sowie ab 13 Uhr.