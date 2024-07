04.07.2024 06:27 Sein Schicksal machte fassungslos: Ausgesetzter Husky hat sich gut in Tierheim eingelebt

Das Tierheim Köln-Dellbrück hat am Mittwoch via Instagram mitgeteilt, dass sich der am Montag in Köln ausgesetzte Husky inzwischen gut eingelebt hat.

Von Jonas Reihl

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck