Seit drei Jahren im Tierheim: Finden sich endlich echte Rotti-Freunde für Pfundskerl Oskar?

Marburg - Von seinen vier Lebensjahren verbrachte Oskar drei im Tierheim in Marburg. Denn der Rottweiler-Rüde ist zwar in jeder Hinsicht ein echter Pfundskerl, benötigt aber Menschen mit Hundeerfahrung.

Auch an der Leine benötige er klare Führung, sonst probiere er gerne aus, wie weit er mit diversen "Späßchen" gehen darf.

So habe er in seinem Zuhause wohl häufig über Situationen alleine bestimmen dürfen. Das merke man ihm noch an, da er zuweilen eigensinnig reagiere, gerne die Kontrolle übernehme und immer wieder austeste, wie weit er gehen kann.

In einigen Bundesländern gelten Rottweiler als Listenhunde. Dann gibt es für ihre Haltung bestimmte Auflagen. © Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V.

Für Oskar sucht man im Tierheim deshalb Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen - am besten sogar mit Rottweilern. In seinem neuen Zuhause sollten außerdem keine kleinen Kinder, Katzen oder Kleintiere leben.

Mit Hündinnen vertrage sich Oskar gut, sodass er durchaus in einem Haushalt mit einer souveränen Hundedame wohnen könnte.

Auf der Webseite des Tierheims wird auch noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass Rottweiler in einigen Bundesländern als Listenhunde geführt werden, für deren Haltung also bestimmte Auflagen wie ein Wesenstest oder ein Sachkunde-Nachweis des Halters gelten.

Wer Oskar kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Marburg über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen.

Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.

Da der Rüde zurzeit auf einer Pflegestelle in Magdeburg lebt, wäre ein Besuch dort vorgesehen. Mit etwas Vorlaufzeit bietet das Tierheim aber auch Termine in Marburg an.