Seit zweieinhalb Jahren ist er auf der Suche: Wer schenkt Tequila ein Zuhause?

Hamburg - Wer schenkt ihm ein richtiges Zuhause? American-Staffordshire-Terrier-Mischling Tequila sitzt seit fast zweieinhalb Jahren im Tierheim in Hamburg - die Hoffnung hat er aber noch nicht aufgegeben.

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Tequila aus dem Hamburger Tierheim sucht ein Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der acht Jahre alte Rüde am 16. November 2022 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße, da er als sogenannter Listenhund in der Hansestadt nicht gehalten werden darf.

Seine Pfleger beschreiben den Vierbeiner als aufgeweckten, menschenfreundlichen Zeitgenossen. Mit größeren Hündinnen geht er freundlich um, bei anderen Rüden entscheidet die Sympathie.

Obwohl Tequila grundsätzlich sehr sozial ist, wird er nur als Einzelhund vermittelt. Menschliche Nähe ist für ihn extrem wichtig und er mag es nicht besonders, wenn andere Hunde dieselbe Form der Zuneigung von seinen Menschen bekommen.

Was der Mischling hingegen liebt, sind ausgiebige Spaziergänge. Auch Autofahren findet der lebensfreudige Rüde super. Zudem hat er bereits das Alleinebleiben gelernt, wenn auch nur für kürzere Zeiträume.