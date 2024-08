Seltenste Hunderasse der Welt? Dieser Vierbeiner ist etwas ganz Besonderes

Shar-Pei "Jade" hat in ihren fünf Lebensjahren kaum Erfahrungen sammeln dürfen. © Tierheim München

Die circa fünf Jahre alte Shar-Pei-Hündin wurde mit zwei weiteren Artgenossen aus schlechten Verhältnissen vom Veterinäramt sichergestellt und ins Münchner Tierheim gebracht.

Sie ist nicht kastriert, wiegt ungefähr 17 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von rund 40 Zentimetern.

Jade ist - typisch Shar-Pei - Fremden gegenüber skeptisch und kann diese auch verbellen, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen.

Hat sie einen Menschen in ihr Herz geschlossen, zeigt sie sich als zutrauliche und verschmuste Gefährtin. Bis es so weit ist, brauchen Interessenten aber wohl etwas Geduld, vermuten ihre Pfleger.

In ihrem bisherigen Umfeld hat die Hündin leider nichts kennengelernt - ihre Erziehung fängt also bei null an. Kein leichtes Unterfangen, da Shar-Peis meist einen eigenen Kopf haben und als stur gelten.

Ob sie mit anderen Hunden verträglich ist, konnte noch nicht im Tierheim ausgetestet werden - mit den anderen sichergestellten Shar-Peis versteht sie sich aber gut.

Möchtest Du die besondere Hundedame kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100043 in der Hundequarantäne und vereinbare einen Besuchstermin.