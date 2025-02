Sie hat Probleme mit Fremden und Artgenossen: Wer gibt Dea trotzdem eine Chance?

Hamburg - Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Presa-Canario-Mischlingshündin Dea sitzt seit Anfang des Jahres im Tierheim in Hamburg . Die Vierbeinerin ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.

Presa-Canario-Mischlingshündin Dea aus dem Hamburger Tierheim sucht ein richtiges Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Fellnase wurde in der Hansestadt ausgesetzt und daraufhin am 22. Januar im Tierheim an der Süderstraße aufgenommen, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Dort präsentiert sich die kräftige Hündin (Kampfgewicht: 47,6 Kilo) als typische Vertreterin ihrer Rasse: Neuen Menschen gegenüber ist sie zunächst reserviert und etwas misstrauisch. Zudem ist sie gegenüber Fremden sehr wachsam und territorial.

Zwar taut Dea mit der Zeit auf, ihre neuen Besitzer sollten sich der Problematik aber bewusst sein und den Umgang mit Fremden immer wieder trainieren, damit weiterhin Besucher zu Hause empfangen werden können.

Eine Herausforderung für Dea sind auch andere Hunde: Auf Artgenossen kann sie gut verzichten. Bei Begegnungen wird die fünf Jahre alte Mischlingsdame schon mal laut und geht in die Leine. Auch diese Situationen sollten regelmäßig trainiert werden.