Sie hoffen auf ein Weihnachtswunder: Diese Hunde sitzen schon seit Jahren im Tierheim

Nachdem sie ein weiteres Weihnachtsfest im Tierheim Köln-Dellbrück verbringen mussten, hoffen diese Hunde darauf, nun endlich ein liebevolles Zuhause zu finden.

Von Laura Miemczyk

Köln - Einige Hunde warten im Tierheim Köln-Dellbrück schon seit Jahren darauf, endlich die richtigen Menschen zu treffen und die Einrichtung ein für alle Mal hinter sich lassen zu können. Auch diese vier Fellnasen würden das nächste Weihnachtsfest lieber in einem richtigen Zuhause feiern, statt im Tierheim. Ob sich ihr sehnlichster Wunsch endlich erfüllt?

Shar-Pei-Mix Lulu

Shar-Pei-Mischling Lulu lebt inzwischen schon seit mehr als sechs Jahren im Tierheim Köln-Dellbrück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website Im Januar 2019 übernahmen die Kölner Tierretter Shar-Pei-Mischling Lulu aus deren ungarischem Partnertierheim in Pécs und holten die Hündin ins Rheinland, um ihre Vermittlungschancen zu verbessern. Doch leider hat es mit ihrem Einzug in ein neues Leben bis heute nicht geklappt. Das liegt wahrscheinlich an Lulus nicht ganz einfachem Wesen, denn die 2012 geborene Hündin braucht viel Zeit, bis sie Vertrauen zu ihren Menschen fasst, und schnappt auch schon mal nach Händen, die ihr entgegengehalten werden. Spaziergänge liebt die Schnuffelnase hingegen genauso wie das Schlemmen von Leckerchen. Hunde Weihnachtssänger überraschen Golden Retriever: Seine Tanzeinlage ist zu süß Für die Vierbeinerin sucht das Tierheim hundeerfahrene Menschen mit viel Geduld und ohne Kinder.

Mischling Kairo

Mischling Kairo träumt von einem passenden Zuhause bei Menschen, die ihn lesen können und ihm den nötigen Freiraum geben. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website Kairo wurde im Mai 2022 im Tierheim abgegeben, nachdem seine Besitzerin sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um den Mischling kümmern konnte. Erst sah alles danach aus, als würde die Einrichtung nur eine kurze Zwischenstation im Leben des 2020 geborenen Vierbeiners darstellen, denn Kairo fand rasch ein neues Zuhause. Dieses musste er jedoch kurze Zeit später wieder verlassen, nachdem er dort wiederholt geknurrt und schließlich wohl auch gebissen hatte. Im Tierheim hat der Mischling noch nicht zugeschnappt, die Tierretter achten aber auch darauf, ihren Schützling nicht zu bedrängen. Das mag Kairo nämlich gar nicht! Hunde Vor Weihnachten allein gelassen: Hund Walter vor Tierheim ausgesetzt Für den schwarzen Hund suchen die Pfleger nach Menschen mit Hundeerfahrung, die ihn lesen können und mit Respekt behandeln. "Er ist kein 'Knuddelhund' und das sollte man auch nicht austesten", so das Tierheim.

Staffordshire-Mix DJ

Staffy-Mischling DJ lebt seit mehr als zwei Jahren im Tierheim Köln-Dellbrück und hat seither schon tolle Fortschritte gemacht. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website Staffordshire-Mischling DJ landete im Juni 2023 nach einer Sicherstellung im Tierheim und wurde von den Mitarbeitern als freundlicher, agiler Hund beschrieben. Der 2016 geborene Vierbeiner geht super an der Leine, beherrscht die Grundkommandos und ist mit Artgenossen grundsätzlich verträglich - bei Hundebegegnungen neigt DJ aber hin und wieder auch zu Unsicherheiten und benötigt daher auf seinen Spaziergängen stets eine souveräne Führung. "Dank seiner Gassigängerinnen hat er in der Zeit bei uns ganz viel in dieser Hinsicht gelernt und tolle Fortschritte gemacht", erklärten die Kölner Tierretter. Von ihm vertrauten Personen nimmt der Mischling Streicheleinheiten dankend entgegen, bei fremden Personen ist er jedoch sehr skeptisch. Aufgrund seiner Rasse muss DJ einen Maulkorb tragen, das An- und Ausziehen ist nach Angaben der Pfleger aber absolut kein Problem. "Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand diesem Hund endlich eine Chance gäbe", so das Tierheim.

Vizsla-Mischling Mici

Vor sieben Jahren kam Vizsla-Mischling Mici nach Köln, wo sie seither darauf hofft, endlich die richtigen Menschen zu treffen. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website Zusammen mit zwei Geschwistern übernahm das Tierheim Vizsla-Mischling Mici im März 2018 aus dem ungarischen Partnertierheim in Pécs und noch immer sitzt die Hündin in der Einrichtung fest. Die 2017 geborene Vierbeinerin war bei ihrer Ankunft in Köln extrem panisch, schien rein gar nichts vom Zusammenleben mit Menschen zu kennen, was ihre Vermittlungschancen nicht gerade in die Höhe schnellen ließ. Doch aucg für die ängstliche Mici muss es irgendwo da draußen die richtigen Menschen geben. Dank des Engagements der Mitarbeiter und ehrenamtlichen Gassigängerinnen hat die Mischlingshündin schon tolle Fortschritte gemacht, hat sich aber auch über die Jahre nicht zu einem Schmusehund gemausert. Für die Fellnase suchen die Tierretter daher nach Menschen mit viel Platz, die ländlich wohnen, bereits einen souveränen Vierbeiner daheim und zudem Erfahrung mit Angsthunden haben.

Du willst einem der Hunde eine Chance geben? Melde Dich im Tierheim!