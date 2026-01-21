Sie kennen kein normales zu Hause: Diese flauschigen Vierbeiner hoffen auf den Neustart

Fünf sehr flauschige Vierbeiner aus dem Tierheim Leipzig hoffen auf eine neue Chance. Die Pyrenäenberghunde sind sehr unsicher und kennen wenig vom Leben.

Von Tamina Porada

Leipzig - Fünf sehr flauschige Vierbeiner aus dem Tierheim Leipzig hoffen auf eine neue Chance. Ihr Start ins Leben war alles andere als einfach und auch jetzt haben sie immer noch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen.

Die Tierschützer führen die Hunde langsam an normale Dinge, wie eine Leine heran. © Screenshot/Tierheim Leipzig Wie das Tierheim Leipzig auf seiner Webseite mitteilte, betreuen sie aktuell fünf Pyrenäenberghunde. Die Tiere sind optisch eine echte Erscheinung und gehören zu den Herdenschutzhunden. Leider wurde in der Vergangenheit nicht auf ihre speziellen Bedürfnisse eingegangen. "Diese Hunde kennen nur reine Außen- bzw. Zwingerhaltung", erklärten die Tierschützer. "Es sind sehr unsichere Hunde, die bisher nicht viel kennengelernt haben." Hunde Hund ist erste Nacht im Tierheim: Pflegerin ist entsetzt, als sie morgens seinen Zwinger sieht Selbst Halsband und Leine sind für einige von ihnen fremd und sorgen für großen Stress. Auch Grundkommandos, die die meisten Hunde im Schlaf können, sind Fremdworte für die Fellnasen. Trotzdem wünschen sich die Tierschützer, dass die Hunde eine zweite Chance bekommen und in der richtigen Familie glücklich werden können.

Pyrenäenberghunde gehören zu den Herdenschutzhunden. © Bildmontage: Screenshot/Tierheim Leipzig

Langsam fassen die Hunde Vertrauen zu ihren Bezugspersonen