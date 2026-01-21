Sie kennen kein normales zu Hause: Diese flauschigen Vierbeiner hoffen auf den Neustart
Leipzig - Fünf sehr flauschige Vierbeiner aus dem Tierheim Leipzig hoffen auf eine neue Chance. Ihr Start ins Leben war alles andere als einfach und auch jetzt haben sie immer noch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen.
Wie das Tierheim Leipzig auf seiner Webseite mitteilte, betreuen sie aktuell fünf Pyrenäenberghunde.
Die Tiere sind optisch eine echte Erscheinung und gehören zu den Herdenschutzhunden. Leider wurde in der Vergangenheit nicht auf ihre speziellen Bedürfnisse eingegangen.
"Diese Hunde kennen nur reine Außen- bzw. Zwingerhaltung", erklärten die Tierschützer. "Es sind sehr unsichere Hunde, die bisher nicht viel kennengelernt haben."
Selbst Halsband und Leine sind für einige von ihnen fremd und sorgen für großen Stress. Auch Grundkommandos, die die meisten Hunde im Schlaf können, sind Fremdworte für die Fellnasen.
Trotzdem wünschen sich die Tierschützer, dass die Hunde eine zweite Chance bekommen und in der richtigen Familie glücklich werden können.
Langsam fassen die Hunde Vertrauen zu ihren Bezugspersonen
Die Pyrenäenberghunde sollen am Anfang gegenüber Menschen noch sehr unsicher und skeptisch reagieren. Im Tierheim haben sie aber schnell Vertrauen zu ihren Bezugspersonen gefasst und sind nun etwas offener.
Der engere Kontakt entstand vor allem durch die notwendige Fellpflege. So tauten die Vierbeiner langsam auf. Neue Besitzer sollten sich aber bewusst sein, dass die Rasse und der Hundetyp bestimmte Besonderheiten, wie zum Beispiel das lange Fell, mitbringen.
In ihrem neuen zu Hause sollten sie die Möglichkeit bekommen Haus und Grundstück zu bewachen und gleichzeitig in den Familienalltag mit einbezogen werden. Die Herdenschutzhünde bellen üblicherweise, sobald Fremde ihr Revier betreten. Auch das sollte mit eingeplant werden, genauso wie ein hoher Zaun.
Andere Hunde sind für die fünf Tierheimhunde kein Problem. Ideal wäre es, wenn der Ersthund im neuen zu Hause souverän ist und seinen neuen Mitbewohner unterstützen kann. Die Verträglichkeit mit Katzen, Kleintieren und Kindern ist nicht bekannt.
Wer den Tieren eine neue Heimat für immer anbieten möchte, soll eine E-Mail an [email protected] schreiben, eine Telefonnummer angeben und schildern, wie der Hund dort leben würde. Die Verantwortlichen melden sich dann zurück.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Tierheim Leipzig