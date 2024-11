Sie musste sichergestellt werden: Wer möchte das Herz von Vulpa erobern?

Wenn der Podenco-Mix erst einmal Vertrauen gefasst hat, dann ist sie sehr lieb und zutraulich. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Außerdem reagiert der mittelgroße Vierbeiner sehr verunsichert auf zu starke Umweltreize und kann nicht gut mit einem stressigen Umfeld umgehen. Daher wäre ein neues Zuhause in ruhiger Lage am besten für sie geeignet, beispielsweise am Stadtrand oder gern auch in ländlicher Umgebung.

Allerdings müssten ihre neuen Besitzer auf jeden Fall noch das Alleinsein mit ihr üben, denn damit konnte das Jungtier bisher noch keine echte Erfahrung sammeln.

Dafür eignet sich der windhundähnliche Jagdhund-Mix mit spanischen Wurzeln aber durchaus als Familienmitglied. Allerdings sollten im Haushalt lebende Kinder mindestens zwölf Jahre alt sein.

Auch als Zweithund kommt die Fellnase infrage. In diesem Fall müsste aber zunächst die Sympathie mit ihrem neuen Spielkameraden beim gegenseitigen Beschnuppern ausgetestet werden.

Wenn Ihr Vulpa (Vermittlungsnummer 24/1646) ein neues Zuhause und Rückhalt schenken wollt, dann meldet Euch telefonisch bei ihren Tierpflegern unter 030 76888-204 oder füllt das Anfrageformular aus. Und plant auf jeden Fall mehrere Besuche ein, wenn Ihr Vertrauen und Herz des Hundemädchens für Euch gewinnen wollt.