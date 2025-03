Sie wälzt sich im Schlamm, um Stress abzubauen: Wer schenkt Jette ein Happy End?

Hamburg - Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: American-Staffordshire-Terrier-Mischling Jette sitzt nun schon seit etwa dreieinhalb Jahren in Hamburg im Tierheim. Gibt es noch ein Happy End für die Fellnase?

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Jette aus dem Hamburger Tierheim sucht schon seit dreieinhalb Jahren ein richtiges Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die fast sieben Jahre alte Hündin kam am 1. Oktober 2021 ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Über ihre Vergangenheit ist nicht viel bekannt, was den Umgang mit Jette erschwert.

Die Vierbeinerin sieht zwar süß und harmlos aus, hat aber durchaus ihre Baustellen. Deshalb sucht sie nach erfahrenen Menschen, die sich mit schwierigen Hunden auskennen und bereit sind, die Probleme anzugehen.

Dazu gehört, dass Jette keine Artgenossen in der Nähe ihrer Bezugspersonen akzeptiert und in solchen Momenten entsprechend aggressiv reagiert. Zudem hat sie eine niedrige Stresstoleranz und reagiert gerade in unbekannten Situationen sehr stark auf Reize.

Zwar hat die Mischlingshündin ihren Wesenstest bestanden, das Tragen eines Maulkorbs ist für die Sicherheit von Jette und ihrer Umgebung aber notwendig.