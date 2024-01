"Sieht aus wie ein alter Mann": Tierpfleger sind entsetzt, als sie diesen Junghund sehen

Völlig unterernährt kam Grommett in dem Tierheim an. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Humane Society of Broward County (2)

Genau diese Frage stellen sich derzeit die Mitarbeiter der "Humane Society of Broward County" im US-Bundesstaat Florida.

Dort wurde kürzlich nämlich eine junge Französische Bulldogge namens Grommett abgegeben, der es leider gar nicht gut ging.

"Er ist gerade einmal ein Jahr alt, aber er sieht schon jetzt aus wie ein alter Mann", heißt es in einem Facebook-Beitrag, dem ein herzzerreißendes Video der Fellnase zugefügt worden ist. "Das liegt daran, dass er ein Leben voller Misshandlung und Vernachlässigung hinter sich hat."

So seien seine Krallen viel zu lang zum Laufen und seine kleinen Pfoten voller Verbrennungen. Der traurige Grund: weil der Vierbeiner in seinem alten Zuhause wohl ständig in seinem eigenen Urin stehen musste.

"Seine Not war so groß, dass er sich seine Ballen zerbissen hat", berichten die Pfleger verzweifelt.

Wie in dem Clip außerdem zu sehen ist, war der Hund völlig unterernährt, bestand lediglich aus Haut und Knochen und zitterte, während er versuchte, sich selbst auf den Beinen zu halten.