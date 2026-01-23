Spürnase Pino findet vermissten Senior und verdient sich "dicke Wurst"
Biberach - Aufatmen im Kreis Biberach: Eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Senior (82) endete am späten Donnerstagabend mit einem großen Erfolg.
Gegen 22.45 Uhr entdeckte das Team der Rettungshundestaffel Biberach den Vermissten auf einer Freifläche zwischen der B30 und einem Waldrand, wie die Polizei mitteilte.
Der entscheidende Hinweis kam von einem sehr erfahrenen Teammitglied auf vier Pfoten. Der Magyar Vizsla "Pino" spürte den Mann gemeinsam mit seinen Hundeführerinnen Corinna und Eva auf.
Der vermisste Herr H. saß am Boden, war aber glücklicherweise ansprechbar. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
Nach dem anstrengenden Einsatz und dem großen Erfolg gab es für den vierbeinigen Retter noch ein besonderes Highlight. Laut Einsatzleitung des DRK durfte sich Pino als Belohnung über eine "dicke Wurst" freuen.
Über 64 Helfer der Rettungshundestaffeln und 32 Rettungshunde aus Biberach, Ulm, Wangen/Allgäu und Ravensburg waren im Einsatz. Die Drohnenstaffeln des DRK und der Feuerwehr Biberach unterstützten die Suche aus der Luft.
Titelfoto: Bildmontage: Veronica Theiler/Deutsches Rotes Kreuz Biberach/dpa, Jens Kalaene/dpa