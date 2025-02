Staffi-Freunde mit Erfahrung aufgepasst! Chico sucht nach Sicherstellung ein Zuhause

Gießen - Für den schönen American Staffordshire Terrier Chico suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Gießen ein Zuhause mit hundeerfahrenen Menschen.

Grundsätzlich sei sein Verhalten gegenüber Artgenossen immer abhängig von seiner Tagesform und dem Verhalten seines Gegenübers. An seinem Impulsverhalten werde im Tierheim auch weiter gearbeitet, heißt es auf der Webseite.

Beim Gassigehen sei er bei Hundebegegnungen in der Regel sehr entspannt. Allerdings reagiere er bei kleinen Hunden stärker als bei größeren, da er in ihnen eher eine Beute sehe, die es zu jagen gilt.

Leider ist über den Rüden und seine Vorgeschichte so gut wie gar nichts bekannt. Wie es auf der Webseite heißt, kam er gemeinsam mit Hündin Emma aufgrund einer Sicherstellung in das Tierheim. Emma konnte bereits vermittelt werden und jetzt hofft auch Chico auf sein Glück.

Chico kam aufgrund einer Sicherstellung ins Tierheim in Gießen. Über seine Vergangenheit ist leider so gut wie nichts bekannt. © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V.

Überhaupt nichts zu bemängeln gebe es an seinem Verhalten in der Innenstadt. Da ließe er sich weder von Autos noch von anderen Menschen oder Kinderwagen aus der Ruhe bringen; auch nicht bei Wartezeiten an einer Ampel.

Dennoch wird auf der Webseite noch einmal betont, dass Chico zwar im Tierheim bereits einiges gelernt habe, aber dennoch eine klare, souveräne Führung benötige, weshalb er auch nicht an Hundeanfänger vermittelt wird.

Wer den Rüden kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Gießen unter der Rufnummer 0641/52251 sowie per E-Mail in Verbindung setzen.

Besetzt ist das Telefon montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie montags bis samstags von 15 bis 17 Uhr.