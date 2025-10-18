Streit auf Feldweg eskaliert: Mann hetzt seinen Hund auf Ehepaar

Rothenburg ob der Tauber - Auf einem Feldweg bei Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) im nördlichen Bayern ist ein handfester Streit zwischen einem Spaziergänger mit seinem Hund und einem Ehepaar ausgebrochen.

Auf einem Feldweg sind ein Mann mit Hund und ein Ehepaar aneinandergeraten – samt Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. (Symbolbild) © 123RF/lipysha

Eine 37-Jährige war laut Polizei am Freitag gegen 17.20 Uhr mit dem Auto auf einem Feldweg nördlich der Schweinsdorfer Straße unterwegs, um ihrem auf dem Feld arbeitenden Mann Essen zu bringen. Der Weg ist den Angaben zufolge für den allgemeinen Verkehr gesperrt.

Ein 66-Jähriger mit Hund hielt die Frau an und warf ihr vor, unberechtigt zu fahren.

Bei der anschließenden Auseinandersetzung soll der Mann die 37-Jährige beleidigt und seinen Hund an den Wagen springen lassen haben, wodurch dieser beschädigt wurde.

Als er davonging, folgte ihm der Ehemann. Daraufhin soll der 66-Jährige versucht haben, seinen Hund auf ihn zu hetzen, und trat und beleidigte den Mann, nachdem das Tier nicht reagiert hatte.