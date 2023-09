Streuner ist bei Rettung extrem verfilzt: Als der Hund rasiert ist, herrscht Verwirrung

So verwahrlost sah Gizmo nach seiner Rettung aus. © Facebook/Screenshot/Jason Cooke

Die Mitarbeiter seines Tierheims "Healthy Hearts and Paws Project", das in Brookfield sitzt, mussten ihm daher erstmal auf die Sprünge helfen. "Sie sagten: 'Nun ja, das ist es, was darunter war'", so Cooke im Gespräch mit Newsweek.

Zwei Zeugen hatten das arme Geschöpf zuvor in Warren herumlaufen sehen. Nachdem sie Meldung bei Cookes Tierheim gemacht hatten, begab sich der Fellfreund selbst auf den Weg zur Rettung.

Die gestaltete sich jedoch schwierig, da Gizmo Angst vor ihm hatte. Statt sich helfen zu lassen, flüchtete der Rüde, stürzte schließlich in einen heruntergekommenen, beinahe leeren Pool.

"Ich ging in den Swimming-Pool, zog meine Schuhe aus", sagte Cooke. "Ich habe ihn hochgehoben und es war einfach schrecklich. Er war von Kopf bis Fuß verfilzt." Dass Gizmo von seinem "Stunt" auch noch durchnässt war, machte die Sache nicht besser.