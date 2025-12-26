Struppi hatte kein leichtes Leben, wird für Hunde-Opa jetzt endlich alles besser?

Struppi ist zwar bereits stolze 16 Jahre alt, hat aber noch ganz viel Liebe zu geben - und das trotz einer Vergangenheit, die wohl alles andere als schön war.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Liebenswerter Hunde-Opa sucht Für-immer-Zuhause: Struppi ist zwar schon stolze 16 Jahre alt, hat allerdings noch ganz viel Liebe zu geben - und das trotz einer Vergangenheit, die wohl alles andere als schön war.

Der rüstige Struppi sucht für seinen Lebensabend ein neues Zuhause. Wer hat einen Platz in seinem Herzen frei?
Der rüstige Struppi sucht für seinen Lebensabend ein neues Zuhause. Wer hat einen Platz in seinem Herzen frei?  © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Der charmante Mischling wartet im Tierheim in Frankfurt auf seine neue Familie. Ob diese bereits Erfahrung mit Hunden hat oder nicht, spielt aufgrund seiner Unkompliziertheit keine Rolle.

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei er aktuell zwar noch schüchtern und benötige etwas Zeit, um aufzutauen. Die Geduld lohne sich jedoch.

Geschuldet sei dies vermutlich der Vergangenheit des Vierbeiners. Struppi wurde von den Behörden sichergestellt. Deshalb ist demnach bislang auch nicht klar, ob er sich mit einem Artgenossen oder einer Katze sein neues Zuhause teilen würde.

Wie er damit zurechtkommt, in den vier Wänden mal stundenweise alleine zu sein oder wie ihm Autofahrten gefallen, ist ebenso nicht bekannt.

Hunde-Senior Struppi aus dem Frankfurter Tierheim liebt entspannte Spaziergänge

Die Fellnase ist laut dem Frankfurter Tierheim charmant, unkompliziert und absolut liebenswert.
Die Fellnase ist laut dem Frankfurter Tierheim charmant, unkompliziert und absolut liebenswert.  © Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (2)

Das höhere Alter hat kleinere Spuren hinterlassen, Struppi sieht und hört nicht mehr so gut wie einst.

Außerdem hatte er ein Lipom, also eine gutartige Fettgeschwulst, das operativ entfernt wurde. Das dafür abrasierte Fell wächst gerade wieder nach.

Er mag zwar nicht mehr die jüngste Fellnase sein, dennoch liebt es Struppi, mit seinen Menschen gemütlich spazieren zu gehen. An der Leine läuft er problemlos. Ausgedehnte Wanderungen sollten es aber nicht werden, sondern entspannte Runden.

Gesucht wird laut Tierheim ein "liebevolles und fürsorgliches Zuhause", in welchem er endlich ein Leben ohne ständige Sorgen genießen darf.

Die treue Seele hat es zweifelsohne verdient!

Sollten Kinder im Haushalt leben, müssen diese mindestens zehn Jahre alt sein und vor allem verstehen können, dass ein älterer Hund auch einfach mal Ruhephasen braucht und sich Struppi vor schnellen sowie hektischen Bewegungen fürchtet.

Wer den Senior jetzt unbedingt kennenlernen möchte, kann sich mit dem Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.

