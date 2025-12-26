Struppi hatte kein leichtes Leben, wird für Hunde-Opa jetzt endlich alles besser?

Frankfurt am Main - Liebenswerter Hunde -Opa sucht Für-immer-Zuhause: Struppi ist zwar schon stolze 16 Jahre alt, hat allerdings noch ganz viel Liebe zu geben - und das trotz einer Vergangenheit, die wohl alles andere als schön war.

Der rüstige Struppi sucht für seinen Lebensabend ein neues Zuhause. Wer hat einen Platz in seinem Herzen frei? © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Der charmante Mischling wartet im Tierheim in Frankfurt auf seine neue Familie. Ob diese bereits Erfahrung mit Hunden hat oder nicht, spielt aufgrund seiner Unkompliziertheit keine Rolle.

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei er aktuell zwar noch schüchtern und benötige etwas Zeit, um aufzutauen. Die Geduld lohne sich jedoch.

Geschuldet sei dies vermutlich der Vergangenheit des Vierbeiners. Struppi wurde von den Behörden sichergestellt. Deshalb ist demnach bislang auch nicht klar, ob er sich mit einem Artgenossen oder einer Katze sein neues Zuhause teilen würde.

Wie er damit zurechtkommt, in den vier Wänden mal stundenweise alleine zu sein oder wie ihm Autofahrten gefallen, ist ebenso nicht bekannt.