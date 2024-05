Süße Maja muss schmerzlichen Schicksalsschlag verkraften: Gibt es für sie noch ein Happy End?

Mischlingshündin Maja ist schätzungsweise im September 2023 geboren und damit gerade einmal zwischen drei und vier Jahre alt. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Tragischerweise verstarb Majas Herrchen völlig unerwartet, weshalb die gerade einmal etwa acht Monate alte Mischlingshündin jetzt auf der Suche nach einer neuen Heimat ist.

Aufgrund der so plötzlichen Veränderung und dem damit einhergehenden Umzug in das Frankfurter Tierasyl ist Maja derzeit gegenüber fremden Menschen erst einmal zurückhaltend - verständlich in Anbetracht dessen, dass der Tod ihres Besitzers mitten in ihre Entwicklungsphase fiel.

Gewährt man dem Schäferhund-Mix allerdings Zeit und hat ein wenig Geduld, beginnt sie meist von sich aus, langsam Kontakt aufzunehmen und schafft es irgendwann, Vertrauen zu fassen.

Hat man diesen Punkt erreicht, zeigt Maja relativ schnell Interesse und liebt schließlich ausgiebige Streichel- und Kuscheleinheiten.