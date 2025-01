Süßer Dackel entpuppt sich als frecher Dieb! Seine Strafe lässt alle Tränen lachen

USA - Für viele Hundeliebhaber ist der Dackel das perfekte (Kuschel-) Tier . Die Vierbeiner kommen klein, verschmust und voller Liebe daher - doch ab und zu lassen sie auch mal durchblicken, dass sie einst eigentlich für die Dachsjagd gezüchtet worden sind. So auch im Falle des frechen Links.

Link begeistert mit seinen Outfits das Netz. © Montage: TikTok/linkthesausage_

Der niedliche Hund ist nämlich eine kleine Langpfote, wie seine Besitzer auf seinem eigenen TikTok-Kanal "linkthesausage_" festhalten. Gerne stibitzt er allerlei Dinge, die eigentlich nicht als Spielzeug für den Dackel gedacht waren.

Nicht ohne Grund steht deshalb auch auf dem Profil von Link geschrieben: "Frech ist mein zweiter Vorname". Erst vor wenigen Tagen wurde dort ein Video hochgeladen, in dem er seinen Ruf alle Ehre macht.

Darin ist zu sehen, wie der drollige Dachshund mit verschiedenen Dingen zu seinem Körbchen rennt, von denen er eigentlich die Pfoten lassen sollte. Unter anderem einen rosafarbenen Handschuh, Alufolie und eine Mütze trägt er auf seinen Platz.

Seine Besitzer scheinen das Spiel bereits zu kennen, sie haben sich aus der Elster-artigen Angewohnheit ihres Hündchens nämlich einen Spaß gemacht: "Wenn du es stiehlst, musst du es tragen", ist in dem viralen Video zu lesen.

Und der Name ist Programm: Alle Sachen, die Link in sein Körbchen trägt, hat er kurze Zeit später an! Für besondere Begeisterung sorgt der Handschuh, den der Dackel kurzerhand auf sein Köpfchen gesetzt bekommt - passenderweise mit ausgestrecktem Mittelfinger.