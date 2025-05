Dackel zeigt sich stur: Was sein Frauchen tut, lässt Lachtränen fließen

Jen hat sich etwas für ihren Dackel überlegt. © Montage: TikTok/minidachmaple

Denn auch wenn die süßen Tiere sich gerne wild und tobend geben, haben viele von ihnen auch eine ängstliche und faule Seite.

So offenbar auch Zwergdackeldame Maple, die auf TikTok schon mit mehreren Videos viral ging (siehe unten). Ähnlich geschehen vor einigen Wochen, als Besitzerin Jen ein besonders drolliges neues Video ihres kleinen Vierpfoters hochlud.

Darin ist sie mit der Leine in der Hand zu sehen. Sie bereitet sich grade auf einen Spaziergang mit ihrem Hund vor. Doch dieser scheint von der Idee wohl gar nicht so angetan zu sein, weswegen Jen sich etwas einfallen gelassen hat.

Und so wird die Leine kurzerhand zur Angel umfunktioniert, an deren Ende direkt ein Köder - ein saftiger Hunde-Snack - befestigt wird. Wenige Augenblicke später wird die "Angel" dann auch schon ausgeworfen... und siehe da, es beißt etwas an!