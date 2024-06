Süßer Loki verschwand vor zwei Jahren! Beim Wunder-Wiedersehen bleibt kein Auge trocken

Fort Wayne (USA) - Als grade ihr letztes Fünkchen Hoffnung gestorben war, geschah das Unglaubliche! Vor rund zwei Jahren ging Samanthas Hund Loki verloren. Inzwischen glaubte sie nicht mehr an ein Wiedersehen - doch die US-Amerikanerin wurde eines Besseren belehrt.

In einem Videoclip ist deutlich zu erkennen, dass das absolut auf Gegenseitigkeit beruhte!

Alle Suchaktionen blieben ohne Erfolg - bis jetzt! Jemand fand Loki und brachte ihn zur "Fort Wayne Animal Care & Control" (FWACC). "Es ist wie Musik in unseren Ohren, als wir den Piepton unseres Mikrochip-Scanners hören ... Loki hatte einen Chip", freute sich die Organisation vor wenigen Tagen auf ihren Social-Media-Seiten.

Vor zwei Jahren musste Samantha ihren Hund wegen eines Trips an einen Aufpasser abgeben. Einen Schritt, den sie wenig später bitter bereute - denn ihr niedlicher Pitbull flüchtete, während sie nicht da war.

Darin ist zu sehen, wie Loki außer sich vor Freude an seinem Frauchen hochspringt, die beiden sich nach all der Zeit überglücklich in den Armen liegen.

"Das zeigt, dass [Hunde] nicht vergessen", sagte Delaney Atkinson von der FWACC nun gegenüber dem Portal The Dodo. "Alle haben diesen wunderschönen Moment verfolgt und allen sind die Tränen gekommen … allein die Emotionen von Loki und Samantha zu sehen, war einfach unglaublich und herzerwärmend."

Die Tierschützer nutzten die Wiedersehensfreude aber nicht nur für einen herzerwärmenden Post, sondern auch, um an ein wichtiges Detail zu erinnern: "Bitte chippen Sie Ihr Haustier, denn ohne den Mikrochip wäre diese Geschichte nicht passiert."